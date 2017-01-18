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Çayırovaspor’da Tayfun’un Ank.Demirspor işi olmadı

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Çayırovaspor’da Tayfun’un Ank.Demirspor işi olmadı
BAL takımlarımızdan Çayırovaspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da gerçekleştirmişti.

Kadrosuna takviye de yapan Kırmızı-Lacivertli ekip, forvet oyuncusu Tayfun’u da 3.lig takımlarından Ankara Demirspor’a vermişti.

TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ
Bu sezon başında Güney’i de Ankara temsilcisine veren Çayırovaspor’da, Tayfun da 15 gün bu takıma çalışmalara çıktı. Hazırlık maçlarında da forma giyen Tayfun, iki kulüp arasında çıkan anlaşmazlıktan dolayı bu transfer gerçekleşmedi. Tayfun, Çayırovaspor’a geri döndü, çalışmalara çıkmaya başladı.
 

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