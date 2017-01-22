Çayırtepe ile Üçtepespor maçından gol sesi yok

1.Küme B Grubu’nda düşme korkusunu yaşayan Çayırtepe Gençlikspor ile Üçtepespor, dün kozlarını M.Ali Kağıtçı Stadı’nda paylaştı.

İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maçta kazanan olmadı, karşılaşma başladığı gibi golsüz tamamlandı.

BAHÇEÇİK, TAYFUNSPOR’U UMUTLANDIRDI

Geçen hafta evinde Çayırtepe Gençlikspor’a yenilen, Play-Off şansını yitiren Bahçecikspor, dün Metin Oktay Stadı’nda düşme potasında bulunan Tayfunspor’a konuk oldu. Sarı-Siyahlı ekip, Yalçın, Fatih ve Yasin gibi çok önemli üç oyuncusundan yoksun çıktığı maçı 5-2 kaybetti, kümede kalma yolunda rakibini umutlandırdı.