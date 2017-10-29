Çayırtepe’den kritik 3 puan: 0-1
U-12 Ligi’nde heyecan devam etti. Günün en kritik maçı ise D Grubu’nda ikinci sıradaki Çayırtepe, aynı puanda bulunan Hereke Yıldız’ı 1-0 yenerek Play-Off yolunda çok önemli avantaj sağladı.
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41 FK VE ÇAYIRTEPE YARIŞI SÜRDÜRÜYOR
U-12 Ligi’nde A, B, C, D, E, G, H ve K Grubu’nda 26 maç oynandı. Günün en kritik maçı olarak gösterilen Çayırtepe Gençlik ile Hereke Yıldız maçında gülen taraf 1-0’lık skorla Çayırtepe Gençlik oldu. Bu skorun ardından Çayırtepe Gençlik puanını 25 yaparak aynı puanda olduğu Hereke Yıldız’ın 3 puan farkla önüne geçerken, lider 41 FK’yı da takibini sürdürdü. U-12 Ligi’nde dün de 4 maç oynanırken, hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak olan 2’şer maç ile sona erecek.
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Etiketler : Hereke Yıldız, Çayırtepe Gençlik
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