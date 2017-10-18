ÇAYKUR kuru çay zammını geri aldı
ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çaya yaptığı yüzde 20'lik zammı geri aldığını açıkladı.
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ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
16 Ekim tarihinde toplanan Bakanlar Kurulunun aldığı karar gereği, kuru çaya yapılan yüzde 20'lik zam yönetim kurulumuz tarafından geri alınmıştır.
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