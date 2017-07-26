Her anlamda güçlü olmak ne kadar önemli aslında. Güçlü bir kas sistemi, güçlü bir beyin, güçlü bir kalp, güçlü saçlar, kendini iyi hissetmek ve “Sağlıklıyım” diyebilmek kendini güçlü hissetmekten geçiyor. Kuruyemişler bize hem güç veriyor hem de sağlık ama kalori kontrolü yapmadığınızda yani iyi gelsin diye avuç avuç yemeye başladığınızda kuruyemişlerin kötü yüzüyle karşılaşabilir ve bu sebeple kilo alabilirsiniz.

Güçlü bir kas sistemi, beyin ve kalp için kuruyemiş tüketin!