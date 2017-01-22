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Çeker: “Acilen 151 röntgen teknisyeni atanmalı”

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Çeker: “Acilen 151 röntgen teknisyeni atanmalı”
Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, ilimize acilen 151 Röntgen Teknisyeni atamasının yapılması gerektiğini söyledi. Çeker, “Aksi takdirde kanser balon gibi patlayabilir” ifadelerini kullandı.

Çeker, bazı hastanelerin röntgen bölümlerinde gerekenin çok altında çalışan olduğu ya da hiç çalışan bulunmadığı ve başka hastanelerde görevlendirme yapıldığını ileri sürdü.

Türk Sağlık-Sen Başkanı Ömer Çeker’in yaptığı basın açıklamasına Şube Başkan Yardımcısı Saniye Yıldıran, Umut Birol, İzmit İlçe temsilcisi Ercan Öztürk, Gölcük İlçe Temsilcisi Osman Kılıç, Kocaeli Devlet Hastanesi Temsilcisi Baş Hülya Karaca, Levent Öz, Cemal Çavuşoğlu da katıldı.

Ömer Çeker, Sağlık Bakanlığının Personel Dağılım Cetveline göre tüm hastanelerdeki toplam Radyoloji Teknisyen veya Teknikerlerinin sayısı 299 olarak belirlenerek ilan edilmesine rağmen, ilimizde aktif olarak çalışan sayısının 148 olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

“PSİKOLOJİK BASKILAR YAPMAKTADIR”

Personel eksikliği nedeni ile radyoloji çalışanlarının iş yükünün her geçen gün arttığına işaret eden Ömer çeker, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“- Haftada otuz beş saatten fazla çalışmaları yasak olduğu halde, birçok kurumda yasal sınırların üzerinde çalışmaya zorlanan radyoloji çalışanlarının sağlığı hiçe sayılmaktadır. İlimizdeki Röntgen Teknisyeni açığının giderilmesi ve yaşanan sıkıntıların sonlandırılması için, Sağlık Bakanlığının Personel Dağılım Cetvelinde yer verilen oranlar baz alınarak ilimize acilen 151 Röntgen Teknisyeni ataması yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde kanser balon gibi patlayabilir.  İdareciler Röntgen Teknisyenlerini fazladan çalıştırmak veya çalışmaya zorlamakla suç işlemektedirler.  Bazı idareciler, kraldan çok kralcı kesilmektedir. Röntgen teknisyenlerine matbu dilekçeler vererek bu dilekçelerin aynısını el yazısı ile doldurmaları için psikolojik baskılar yapmaktadırlar”

Çiğdem ARMAĞAN

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