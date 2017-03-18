Çekil aradan kardeş

Yeşil-Siyahlılar kazanıp liderlik yarışında rakibini saf dışı bırakmak, Sancaktepe ile baş başa kalmak istiyor. Atatürk Stadı’ndaki dev maç 15.00’te başlayacak.
LİDERLİK İÇİN TAMAM MI, DEVAM MI MAÇI
3.Lig 1. Grup’ta şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Kocaelispor yarın aynı hedefe oynayan Altay’a konuk oluyor. Son üç maçın galibiyetiyle İzmir’e moralli giden Yeşil-Siyahlılar 17 maçtır bileği bükülmeyen rakibi önünde çok zorlu bir sınav verecek. Liderlik yarışında iki takım için de, “Tamam mı, devam mı ?” anlamı taşıyan maç büyük heyecan ve çekişme vaat ediyor. Bir dönem Türk futbolunda fırtınalar yaratan iki efsane ve kardeş kulübün zorlu randevusunda Atatürk Stadı tribünlerinde yoğun kalabalık ve coşku bekleniyor.
ZORLU RANDEVU SAAT 15.00’TE BAŞLAYACAK
Yeşil-Siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Sinan, sarı kart cezalısı Ali Keten ile sakat Mesut yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığı nedeniyle hafta içi forma giyemeyen Hamza’nın durumunun iyi olduğu, oynayabileceği belirtildi. Kartal maçında cezalı olan Sefa ise takıma dönüyor. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Ali’nin yerine stoperde Kemal’e, forvet arkasında Hamza’ya şans vermesi, ön liberoda ise Sefa-Mert ikilisini oynatması bekleniyor. İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı Trabzon’dan Ramazan Keleş yönetecek.
Kafilede 19 futbolcu var
Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, sakatlıkları bulunan futbolcuları dikkate alarak İzmir maçı kadrosuna 19 futbolcuyu aldı. Maç saatine yakın sakatların son durumuna bakılarak, esame listesi yazılacak. Büyük olasılıkla tribüne çıkacak isim Şenol olacak.
Altay maçı kafilesindeki futbolcular: Hamza, Murat Soner, Kadir Öge, Kadir Gezer, Kemal Can, Erol, Mert, Eray, Kerem, Burak Süleyman, Burak Özbakır, Özgür, Mehmet, Sefa, İshak, Oğuzhan, Şenol, Can Emre, Kılıç Arslan.
Bilgiçler Et Köfte’ye teşekkür
Altay maçı deplasmanı için İzmir'e otobüsle giden Kocaelispor kafilesini, öğle yemeğinde Erkan-Erdin Bilgiç kardeşler Ereğli'de bulunan BİLGİÇLER ET-KÖFTE'de ağırladı. Kocaelispor Futbol Şube, Bilgiç kardeşlere ve güler yüzlü personeline teşekkür edip, enfes köfte, et ve tatlılarını İzmir'e göç eden tüm KOCAELİSPOR taraftarlarına tavsiye etti.
Muhtemel kadrolar
Altay:
58. SERKAN
22. NECDET
39. HİKMET
14. ERHAN
57. MURAT
82. HALİL
34. EMRE
10. HALİL
41. YOLCU
11. MURAT
19. ABDÜLKADİR
Kocaelispor:
1. CAN EMRE
2. K. GEZER
54 MURAT
5 KEMAL
3 K.ÖGE
6 MERT
8 SEFA
61 B.ÖZBAKIR
41 HAMZA
10 B. SÜLEYMAN
7 OĞUZHAN
Stat: İzmir Atatürk
Saat: 15.00
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