  • BIST 90.491
  • Altın 143,672
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,8842
  • Kocaeli 13 °C

Çekil aradan kardeş

»
Çekil aradan kardeş
İki yıl sonra döndüğü 3.Lig’de zirve yarışı yapan Kocaelispor, yarın kendisi gibi iddialı ve formda olan Altay ile çok önemli ve zorlu maça çıkacak.

Yeşil-Siyahlılar kazanıp liderlik yarışında rakibini saf dışı bırakmak, Sancaktepe ile baş başa kalmak istiyor. Atatürk Stadı’ndaki dev maç 15.00’te başlayacak.

LİDERLİK İÇİN TAMAM MI, DEVAM MI MAÇI

3.Lig 1. Grup’ta şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Kocaelispor yarın aynı hedefe oynayan Altay’a konuk oluyor. Son üç maçın galibiyetiyle İzmir’e moralli giden Yeşil-Siyahlılar 17 maçtır bileği bükülmeyen rakibi önünde çok zorlu bir sınav verecek. Liderlik yarışında iki takım için de, “Tamam mı, devam mı ?” anlamı taşıyan maç büyük heyecan ve çekişme vaat ediyor. Bir dönem Türk futbolunda fırtınalar yaratan iki efsane ve kardeş kulübün zorlu randevusunda Atatürk Stadı tribünlerinde yoğun kalabalık ve coşku bekleniyor.  

ZORLU RANDEVU SAAT 15.00’TE BAŞLAYACAK

Yeşil-Siyahlı ekipte kırmızı kart cezalısı Sinan, sarı kart cezalısı Ali Keten ile sakat Mesut yarın takımdaki yerlerini alamayacak. Sakatlığı nedeniyle hafta içi forma giyemeyen Hamza’nın durumunun iyi olduğu, oynayabileceği belirtildi. Kartal maçında cezalı olan Sefa ise takıma dönüyor. Teknik patron Ümit Metin Yıldız’ın Ali’nin yerine stoperde Kemal’e, forvet arkasında Hamza’ya şans vermesi, ön liberoda ise Sefa-Mert ikilisini oynatması bekleniyor. İzmir Atatürk Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı Trabzon’dan Ramazan Keleş yönetecek.

Kafilede 19 futbolcu var

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, sakatlıkları bulunan futbolcuları dikkate alarak İzmir maçı kadrosuna 19 futbolcuyu aldı. Maç saatine yakın sakatların son durumuna bakılarak, esame listesi yazılacak.  Büyük olasılıkla tribüne çıkacak isim Şenol olacak.

Altay maçı kafilesindeki futbolcular:  Hamza, Murat Soner, Kadir Öge,  Kadir Gezer, Kemal Can, Erol,  Mert, Eray,  Kerem,  Burak Süleyman, Burak Özbakır, Özgür,  Mehmet, Sefa, İshak,  Oğuzhan, Şenol, Can Emre, Kılıç Arslan.

Bilgiçler Et Köfte’ye teşekkür

Altay maçı deplasmanı için İzmir'e otobüsle giden Kocaelispor kafilesini, öğle yemeğinde Erkan-Erdin Bilgiç kardeşler Ereğli'de bulunan BİLGİÇLER ET-KÖFTE'de ağırladı. Kocaelispor Futbol Şube, Bilgiç kardeşlere ve güler yüzlü personeline teşekkür edip, enfes köfte, et ve tatlılarını İzmir'e göç eden tüm KOCAELİSPOR taraftarlarına tavsiye etti.
 

 

Muhtemel kadrolar
Altay: 
58. SERKAN
22. NECDET
39. HİKMET
14. ERHAN
57. MURAT
82. HALİL
34. EMRE
10. HALİL
41. YOLCU
11. MURAT
19. ABDÜLKADİR 

Kocaelispor: 
1. CAN EMRE
2. K. GEZER
54 MURAT
5 KEMAL 
3 K.ÖGE
6 MERT
8 SEFA
61 B.ÖZBAKIR
41 HAMZA
10 B. SÜLEYMAN
7 OĞUZHAN 
Stat: İzmir Atatürk
Saat: 15.00 
 

 

Bu haber toplam 704 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Darıca G.B, Denizli’de18 Mart 2017 Cumartesi 17:12
  • Birlikspor, Ankara’da18 Mart 2017 Cumartesi 17:10
  • Akademi Ligi tam gaz18 Mart 2017 Cumartesi 17:09
  • H.Yıldızspor, hem kendisi hem de Gebze için oynayacak18 Mart 2017 Cumartesi 17:07
  • Süper Lig Play-Off’ta pazar mesaisi18 Mart 2017 Cumartesi 17:04
  • U-14 Play-Off’ta zorlu maçlar18 Mart 2017 Cumartesi 17:02
  • Topçu,“Olaylardan çok büyük üzüntü duyduk”18 Mart 2017 Cumartesi 16:59
  • Pazarköyspor sahaya çıkmadı18 Mart 2017 Cumartesi 16:58
  • G.Şirinköy, Kızderbent ile oynuyor18 Mart 2017 Cumartesi 16:55
  • Lider Arslanbey, KYÖD Spor sınavında18 Mart 2017 Cumartesi 16:21
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti