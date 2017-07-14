Celayir Karakoç vefat etti

İzmit Sanayi Mahahallesi Cemal Sok. No.2 adresinde ikamet eden sanayi esnaflarından tornacı Cengiz Karakoç’un amcası emekli tornacı Celayir Karakoç(72) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.

2 çocuk babası Celayir Karakoç’un cenazesi Camii’nden alınarak kent mezarlığında toprağa verildi.

Bu haber toplam 80 defa okunmuştur