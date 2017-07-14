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Celayir Karakoç vefat etti
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Vefat
14.07.2017 13:26
İzmit Sanayi Mahahallesi Cemal Sok. No.2 adresinde ikamet eden sanayi esnaflarından tornacı Cengiz Karakoç’un amcası emekli tornacı Celayir Karakoç(72) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti.
2 çocuk babası Celayir Karakoç’un cenazesi Camii’nden alınarak kent mezarlığında toprağa verildi.
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