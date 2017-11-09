Çelik, "Çin'e değil, Haydarpaşa'ya gitmek istiyoruz"

Çelik, bir türlü hizmete alınmayan banliyö trene vurgu yaptı, Londra-Çin arası kesintisiz yolculuğa imkan sağlayan Bakü tren hattının hizmete açılmasına atıfta bulunup, “Biz Çin’e değil, trenle Haydarpaşa’ya gitmek istiyoruz. Beş yıldır bu hat kapalı” dedi.

SP İl Başkanı Nurettin Çilek, Saadet partisi olarak Kocaeli ile ilgili projeler konusunda önümüzdeki günlerde açıklama yapacaklarını söyledi.

ULUSOY’A ACİL ŞİFALAR DİLEDİ

İYİ Parti İl başkanı Haluk Ulusoy’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifasına değinen Nurettin Çelik, “Siyaset bir süreçtir. Dayanıklı olmak lazım. Kendisine acil şifalar diliyorum” dedi.

Çelik, İl başkanları toplantısının samimi bulup bulmadığı konusunda açıklama yaptı, “Başlangıç itibariyle bu fikir bizden çıktı ve gelişerek devam etti. Bu 15 Temmuz öncesinden başlayan bir projeydi. Darbe girişimi sürecinden sonra bir araya gelmedik. Bugün siyasetten en rahatsız olduğumuz konu, kutuplaşma siyaset yapılması” dedi.

“ENERJİ FAKİRİ BİR ÜLKEYİZ”

SP İl Başkanı Nurettin Çelik, açıklamalarına şöyle devam etti:

“- Kentin problemleri kahvaltıda çözülmez. Ciddi anlamda sıkıntı olan problemleri değerlendiriyoruz ve yetkililere sunuyoruz. Kentin dizaynı açısından olumsuz bir gösterge değil. Siyasetin yapılmasına katkı sunacağına inanıyorum. Beraber oturup eleştiri yapamazsınız diyorlar. Ben buna inanmıyorum. Masanın siyaseti değil, buradaki siyaset önemlidir. Orada içtiğimiz bir bardak çayın buradaki siyasetimizi etkilemez”

Çelik, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın kongre süreci nedeniyle toplantılara katılamaylacak olması için de, “Kural koymalıyız. 17 toplantı yapıldı bu ciddi bir süreçtir. Cengiz bey’in dâhil olduğu bir toplantıda da kural ve kaideler görüşülecek. Bir çalışma uzun süre devam ediyorsa kent adına olumlu şeyler çıkabilir” dedi.

Çelik, daha sonra yaz saati uygulamasına da değindi, “Enerji fakiri bir ülkeyiz. Üretime geçmediğimiz sürece biz bir saat ileri bir saat geri aldın uygulamaları günü kurtarmak adına yapılmaktadır. Ülke olarak çalışma yapmamız lazım” diye konuştu

“5 YILDIR TRENLE HAYDARPAŞA’YA GİDEMİYORUZ”

SP İl binasında gerçekleşen basın açıklamasında SP İl Başkanı Nurettin Çelik; Abdülhamit devrinden beri İzmit'ten İstanbul’a trenle gidilip gelinirken Haziran 2012’ten buyana, tam 5 yıldır İstanbul’a trenle gidilemediğini hatırlattı.

Çelik, şu görüşlere yer verdi:

“-Eski Türkiye’de demiryoluyla 1 saat 20 dakikada İstanbul’a gidilebilirken, bugün bu seferler olmadığı için vatandaşlarımız 2 saatte İstanbul’a varamıyorlar. Yeni başlayan günlük 4 sefer yetersiz olup, E-5 çilesini azaltmak için eskisi gibi Haydarpaşa’ya kadar uzanan hattın açılması ve sefer saatlerinin arttırılması gerekir. Yıllarca Adapazarı İzmit ekspresini kullanan vatandaşlarımız 5 yıldır Ada Ekspresinin olmamasından dolayı hem ekonomik anlamda, hem de zaman anlamında yol çilesi çekiyorlar. Vatandaşın daha güvenli, daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet alması hakkıdır. Biz buradan çok açık ve net olarak söylüyoruz.

Düşünün tren Adana’dan, Kars’tan, Manisa’dan Pendik'e kadar gelebiliyor, hatta Londra’dan Çin’e kadar demiryolu ile gidebilmek mümkünken, İzmit’ten Haydarpaşa’ya gidilemiyor.

24 aylığına verilen projenin 2015 Haziran ayında bitmesi gerekirken, üzerinden bir 24 ay daha geçti. Bugüne kadar da kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmadı. Bu işin arkasında da kötü kokular mı var. Öncelikle resmi ağızlardan açıklama bekliyoruz. Bu ihmalin sorumluları kimlerse millete hesap vermelidir”

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ, RANTSAL DÖNÜŞÜNE ÇEVİRDİLER

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine çağrı yaparak “Bir Şehre Nasıl İhanet Edilir?” zirvesi düzenleyin dediklerini hatırlattı. Çelik, şunları aktardı:

“- Bu çağrımızı Sayın Cumhurbaşkanı, Beştepe’den duymuş olacak ki bir “Şehircilik Şurası” tertip ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı ‘Yeşillik arıyorsanız mezarlıklarda bulursunuz’ sözleriyle Ak Parti’nin belediyecilik anlayışını adeta yerden yere vurdu.

Karaosmanoğlu’nun da katıldığını bildiğimiz bu şurada Sayın Başkan; şehre yaptıkları ihanetin hesabını verebilmiş midir? Kocaeli’yi; israf bataklığına iten uygulamaları ve beceriksiz idare anlayışı ile bir çıkmaza hapseden Sayın Başkanın yüzü, biraz olsun kızarmış mıdır? Şehrimizde kentsel dönüşüm bir faciaya dönüşmüştür. Bunun en son örneğini Çayırova ve Gebze’de gördük. Buradan çıkartılacak ders 2 ilçenin tamamında şeffaf denetlenebilir çalışmalar yapmaktır. Cumhurbaşkanımıza rağmen kentsel dönüşümün, rantsal dönüşüme tebdil ettiğini İzmit Belediyesinde görmekteyiz”

SP İl Başkanı Çelik, CHP’nin ekmek kuyruğundan sonra, şimdi de AK Parti’nin et kuyruğunu gördüklerini dile getirdi, “Siz alacağınız tedbirlerle besicinin eti ucuza mal etmesini sağlayacağınıza, sanki besici kar ediyormuş gibi, ucuz ithal etle onu mesleğini icra edemez durumu sokuyorsunuz.” diye tepki gösterdi.

Şennur YILDIZ