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Çelik:Emek, değer kaybediyor

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Çelik:Emek, değer kaybediyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, "İnsansız hiçbir şey olmaz ama emek değerini yavaş yavaş geriye doğru itiyor. Akıl öne çıkıyor, bilgi öne çıkıyor, teknolojik fark öne çıkıyor." dedi.

Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen OSB Üst Kuruluşu İstişare Toplantısında konuşan Çelik, toplantıya ülke ekonomisine en yüksek katkıyı veren sanayi bölgesinin yöneticilerinin katıldığını belirtti.

Burada bir aksama, eksiklik olursa bu eksikliğin sadece buranın, bölgenin değil ülkenin ekonomisine yansıyacağını vurgulayan Çelik, "Burada yapılması gereken şey, ne sorunumuz varsa o sorunu en iyi şekilde kökünden çözebilmek, ne yapılması gerekiyorsa bunun yapılmasını sağlayacak tedbirleri, önlemleri almak." diye konuştu.

Çelik, dördüncü sanayi devrimine değinerek, şunları kaydetti:

"Gelecek sanayi 4.0 diye ifade edilen bizim de dördüncü sanayi devrimi diye konuşmaya başladığımız bir konu var. Bakanlığımız bu konu üzerinde çalışıyor. Hepiniz sanayicisiniz. İnsansız hiçbir şey olmaz ama emek değerini yavaş yavaş geriye doğru itiyor. Akıl öne çıkıyor, bilgi öne çıkıyor, teknolojik fark öne çıkıyor. O sebeple bundan sonra yapacağımız en önemli şey bilgiyi teknolojik bir ürüne döndürmek ve teknolojik bir ürünü de artık ticarileşmiş ve ülke kalkınması için önemli bir ürünün markalaşmasını yönlendirmeye doğru gidiyor. Eğer biz ürettiğimiz ürünleri marka haline getiremezsek, yine geri kalacağız. Bu dördüncü sanayi devrimi dediğimiz teknolojik imkanları transfer edebilmeyi değil, o makineleri, robotun ötesinde dijitalleşmiş artık birbirlerine iş tanımlayan makineleri eğer üreten, onlar üzerinde yeni bir fonksiyon koyamazsak geri kalacağız."

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