Çelik’ten kitap ödülleri

“KİTAP OKUMA ORANINI ARTIRMALIYIZ”

'Kitap Okuma Etkinlikleri' kapsamında dereceye giren öğrenciler, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik'in makamında törenle aldı.

İzmit Yıldırım MTAL'den Zeynep Özaydın, birinci olarak Cumhuriyet, ikinciliği elde eden İzmit Kanuni MTAL'den Seda Ezer yarım, üçüncü olan Derince SEKA Çocuk Dostları MTAL'den Kübra Kütükçü de çeyrek altın kazandı. Öğrencilere, ödülleri ve başarı belgeleri Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik tarafından verildi.

Çelik, okumanın il genelinde yaygınlaştırılması ve gençlere aşılanması için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti, “İl genelinde okuma oranını artırmalıyız. Okuyan nesil ancak çağdaş medeniyete ulaşabilir. Gençlerimizin geleceği alacakları sağlam eğitim temelleriyle ancak oluşabilir” dedi.

Şennur Yıldız

