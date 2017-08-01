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Çelik’ten miting teşekkürü

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Çelik’ten miting teşekkürü
Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, geçtiğimiz pazar günü İstanbul Yenikapı’da düzenlenen ve ilimizden de yoğun katılımın olduğu Büyük Kudüs Mitingi ile ilgili teşekkür mesajı yayınladı.

Çelik, mitinge ilimizden sağlanan katkının memnuniyet verici olduğunu belirtti, teşekkür etti.

Nurettin Çelik, yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“Kocaeli'mizden 2 büyük gemi, çok sayıda otobüs ve özel araçlar vasıtasıyla yaklaşık 10.000 kişilik katılım sağlanmıştır. Bu kutlu Kudüs Mitingi’ne Kocaeli halkımızın göstermiş olduğu yüksek katılım övgüye layıktır. Müsait olamadığından dolayı katılım sağlayamayan, ancak kalbi Yenikapı’da olan tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz.

Bizler bir kötülük gördüğünde eliyle-diliyle ve gücü yetmeyenler için de kalbiyle buğuz ederek kötülüğü engellemeye çalışan bir inanca sahibiz. Bu inanç zalimlerin korkulu rüyasıdır. Halk olarak Türkiye’den güçlü bir şekilde haykırarak zalim siyonist İsrail’e tepkimizi gösterdik. Müslümanların tepkisizliği, zalimin ve dostlarının en çok hoşuna giden iştir. Buna karşı duyarlılık gösterip, her kesimden Büyük Kudüs Mitingi’ne destek olan halkımıza ve bizleri destekleyen basın mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyor teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla”

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