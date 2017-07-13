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Çelik,"Vatandaşa kurşun sıkılan tek darbedir"

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Çelik,"Vatandaşa kurşun sıkılan tek darbedir"
15 Temmuz Anma etkinlikleri kapsamında Körfez’e gelen Tarihçi Yazar Prof. Dr. Mehmet Çelik, “15 Temmuz, Türkiye tarihinde vatandaşa kurşun sıkılan tek darbe girişimidir” dedi.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Mehmet Çelik, önceki akşam Körfez’e geldi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ’15 Temmuz’un Arka Planı’ konulu konferansa; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve eşi Bilge Baran, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetinkale, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KİTAPLARDA OKUTULMALI

Konferans öncesinde Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nin girişinde ’15 Temmuz’ konulu fotoğraf sergisi açıldı. Sergiyi dolaşanlar fotoğraflarla o günü tekrar yaşarken, duygu dolu anlar yaşandı. Sergi sonrasında salonda ’15 Temmuz’un Arka Planı’ konulu konferansı veren Prof. Dr. Mehmet Çelik, 15 Temmuz’un bilinmeyenlerini anlattı. Çelik, lise kitaplarında Osmanlı’nın son döneminden itibaren tüm darbelerin detaylı olarak çocuklara okutulması gerektiğini belirtti.

BASİT BİR ŞEY DEĞİLDİ

15 Temmuz sonrasında üniversite öğrencilerinin bile kendisine gelerek, ‘Ya hocam darbe böyle bir şey miydi? Biz zannediyorduk ki; 3-5 tane subay Tayyip Bey’in yanına gelecek, ‘siz koltuktan kalkın’ diyecek sonra Kemal Bey’e otur diyecek ve değişiklik olacak. Böyle bombalar, kurşun sıkmalar hiç bilmiyorduk’ dedi. Çünkü Türkiye’de yapılan hiçbir darbede vatandaşa kurşun sıkılmamıştı.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Dünyada da tarih boyunca birçok darbe yapıldı. Bunların içinde başarısız olanlar da oldu, bastırılanlar da oldu. Fakat bastırılanların hepsi; bir askeri grup darbe yaparken diğer askeri grubun müdahalesiyleydi. Halkın müdahale ettiği darbe olmadı. Dünyada halkın müdahale ederek engellediği ikinci bir darbe girişimi olmadı. Vatanda, topa, tüfeğe ve uçağa rağmen sokağa çıktı ve darbeyi önledi.

İFTİHAR EDEBİLİRSİNİZ

Türk milletindeki bu gen, başka hiçbir millette yoktur. Kendimizle bu konuda iftihar edebiliriz” ifadelerini kullandı. Çelik daha sonra o gece yaşananlar ve perde arkasındakileri tarihten örnekler vererek anlattı. Yaklaşık 2 saat süren konferans büyük ilgi ile dinlenirken, konferans sonrasında Başkan İsmail Baran Prof. Dr. Mehmet Çelik’e hediye takdim etti. Çelik, organizasyondan dolayı Başkan İsmail Baran’a teşekkür etti.

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