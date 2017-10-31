Cem Sinan Vergül bıraktı
Son 4 haftada puan alamayan 2.Lig temsilcimiz Kocaeli Birlikspor’da teknik patron Cem Sinan Vergül bugün görüştüğü Başkan Erhan Yılmaz’a istifasını verdi.
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Başkan Yılmaz, “Bırakmasını istemezdim ama bu kararına saygı duyuyorum. Kendisine hizmetleri için teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Yılmaz, beklemedikleri bu gelişmenin ardından takımı bir iki hafta mevcut teknik ekibin maçlara hazırlayacağını belirterek, yeni teknik direktör için yerli isim düşündüğünü de açıkladı.
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Etiketler : Erhan Yılmaz, Kocaeli Birlikspor, Cem Sinan Vergül
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