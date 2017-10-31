Cem Sinan Vergül bıraktı

Başkan Yılmaz, “Bırakmasını istemezdim ama bu kararına saygı duyuyorum. Kendisine hizmetleri için teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Yılmaz, beklemedikleri bu gelişmenin ardından takımı bir iki hafta mevcut teknik ekibin maçlara hazırlayacağını belirterek, yeni teknik direktör için yerli isim düşündüğünü de açıkladı.