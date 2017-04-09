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Cemal Ejderoğlu vefat etti

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Cemal Ejderoğlu vefat etti
Maşukiye’nin en geniş sülalelerinden biri olan Ejderoğulları’nın büyüklerinden Cemal Ejderoğlu(85) geçirdiği beyin felcinden dolayı 2 yıldır Adapazarı’ndaki bir hastanede yoğun bakımda yatıyordu.

Son günlerde durumu iyice kötüleşen Cemal Ejderoğlu önceki gün vefat etti. 70 ve 80’li yıllarda Kocaeli Aroma Başbayiliği yapan, Bağkur emeklisi olan Cemal Ejderoğlu aralarında Maşukiye’de esnaflık yapan Kenan Nalbur’un sahibi Kenan Ejderoğlu’nun da bulunduğu ikisi erkek 5 çocuk babasıydı.  Cemal Ejderoğlu’nun cenazesi bugün Maşukiye Soğuksu Camii’nde kılınacak ikinci namazını müteakip Maşukiye Dörtyol Mezarlığı’nda toprağa verilecek

Ejderoğlu sülalesinin büyüklerinden Cemal Ejderoğlu, Maşukiye’nin sevilen esnaflarından Kenan Nalbur’un sahibi Kenan Ejderoğlu’nun babasıydı.

Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

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