Cemal ile Saliha evleniyor 

MAŞUKİYE'DE OTURACAKLAR
Cemal ile Saliha 21 Temmuz Cuma günü saat 19:00'da Mevlana düğün salonunda gerçekleşen törenle dünya evine girecek. Düğün sonrasında balayı için Bodrum'a gidecek olan çift hayatlarını Maşukiye'de sürdürecek.
Çiğdem Armağan
MAŞUKİYE'DE OTURACAKLAR
Cemal ile Saliha 21 Temmuz Cuma günü saat 19:00'da Mevlana düğün salonunda gerçekleşen törenle dünya evine girecek. Düğün sonrasında balayı için Bodrum'a gidecek olan çift hayatlarını Maşukiye'de sürdürecek.
Çiğdem Armağan
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.