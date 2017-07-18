Cemal ile Saliha evleniyor 

Senem ve Mümin Can'ın oğulları Can Kundura'nın sahibi Cemal Can (23) ile Zekeriya ve Yeter Çalık'ın ev hanımı olan kızları Saliha Çalık (23) birlikteliklerini evlilikle taçlandıracak.

MAŞUKİYE'DE OTURACAKLAR

Cemal ile Saliha 21 Temmuz Cuma günü saat 19:00'da Mevlana düğün salonunda gerçekleşen törenle dünya evine girecek. Düğün sonrasında balayı için Bodrum'a gidecek olan çift hayatlarını Maşukiye'de sürdürecek. Çiğdem Armağan

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