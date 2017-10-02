Cemevinde muharrem iftarı

Muharrem iftarının önceki akşam yapılan bölümüne Körfez protokolü de katıldı.

Cemevinde düzenlenen iftar etkinliğine Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Gençlik Spor Kulübü Başkanı Metin Öskan, Demirtaş Derneği Başkanı Şahin Akyüz ve bir çok davetli katıldı.

Cemevi Vakfı Başkanı Durmuş Yıldırım, muharrem ayı dolayısıyla İslam dünyasının büyük bir bölümünün oruçlu olduğunu hatırlattı, “Büyük bir acının yıl dönümü. Ehlibeyt hunharca şehit edildi. Biz bunun da yaşındayız. Onlar bu muharrem ayında günlerce aç susuz kaldılar. Kılıçtan geçirildiler. Kimseyi bilmem ama Aleviler bunu unutmaz” dedi.

Düzenlenen iftar etkinliğinde katılanlar, oruçlarını Ezogelin çorba, taze fasulye, bulgur pilavı, irmik helvası ve ayrandan oluşan menüyle bozdu.

Binali ASLAN