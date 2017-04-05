CEMİL MERİÇ’TEN DÜCANE CÜNDİOĞLU’NA MÜNZEVİ VE MÜTECESSİS FİKİR İŞÇİLİĞİ

Dücane Cündioğlu ilginç bir yaşam öyküsüne sahip olmaktan öte hayatın anlamı hakkında ilginç şeyler söyleyen bir adam, bir filozof. 28 Şubatlı yılların Yeni Şafak’ında bir yazar olarak tanıdığım birinin şimdilerde derinlikli bir düşünür olarak görmek bende farklı duygular bıraktı. Hasbelkader fark etmekten dolayı şaşkınlık, duyduğu derûni cümlelerden dolayı aşkınlık gibi..

“Adam olmanın sermayesi hüzündür.”

“Dert varolmanın kendisidir.”

“Leyla’ya kavuşmak hangi Mecnun’un haddine!”

“Kibir, rastlantısal olanla övünme hatasıdır.”

“Uygarlığın temeli ‘iyi yaşam’dır.”

“Ne mutlu insanım diyene!”

“İki sıkıntı vardır: Biri geçim sıkıntısı, diğeri can sıkıntısı.”

“Sağcılık büyük bir anksiyetedir.”

“İdeolojiler dava adamlığıdır. Ve ‘-cı’ eki düştüğünde cüceye dönüşürler.”

“Tanrının bilgisini ölümsüz kılan yararsız olmasıdır. Güzellik yarardan azâde olmak demektir.”

“Hayatta yararlı olmaya ama değerli olan neyin var?”

“Dindarlar Kaybedenler Kulübünde olanlardır.”

“Patikalarda limuzinle dolaşılmaz, yani rahat döşekte Allah aranmaz.”

“Söz medeniyetinden Göz medeniyetine..”

“Hakikat hep mahcuptur.”

“III.Meşrutiyet evresindeyiz.”

“Kişi sevdiğinden ne zaman ayrılır? Onu sevme nedenini ondan daha çok sevdiği zaman.”

“Umudun varsa teselli bekle, yoksa teselli.”

“Ben yaşamdan çok ölümü tercih ettim.”

“Sahipleneni az diye hakikate hürmet emekten vaz mı geçeceğiz?”

“Adalet mi, Kalkınma mı? Aklı inanca / Vahye tâbi kılmak..”

“Ters düşme hakkını kullanmaktan çekinme: İktidara karşı, halka karşı, kendine karşı.”

Merhum Cemil Meriç’in kendisini tanımlarken kurduğu “Hayatını Türk irfanına adayan münzevi ve mütecessis bir fikir işçisi” cümlesi Büyükada’da inzivaya çekilerek tecessüs yani kimseyi ilgilendirmeyen şeyleri öğrenme merakına kapılan Dücane Cündioğlu için geçerli.

Kendisini tek kelimeyle “Sahilsizim” diye tarif eden, “Kendilik Analizi” üzerine kafa yoran ve “Eşikte Uykuya Dalmak”tan dem vuran Dücane Cündioğlu’nun aforizmaları zihin açıcı tabletler hükmünde.

Son “Motto”sundan mı alır okursun, “Simurg Grubu”ndan mı arar bulursun yoksa twitter takibine mi koyulursun; kimbilir. Al sana Sıradışı Bir Entelektüel!