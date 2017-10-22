Cemil Şirin hayatını kaybetti
İlimizde geniş bir kesim tarafından tanınan ve bir dönem İzmit Belediyesi meclis üyeliği yapmış olan Cemil Şirin, hayatını kaybetti.
A+A-
SSK emeklisi Nihal Şirin'in eşi ve 2 çocuk babası olan Cemil Şirin'in cenazesi, yarın Fevziye Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Özgür Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
Bu haber toplam 747 defa okunmuştur
Etiketler : Kocaeli, İzmit, Cemil Şirin, vefat
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.