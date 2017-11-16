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Cemile Çınarbaş vefat etti

Cemile Çınarbaş vefat etti

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 1119. Sokak No:8’de oturan SSK emeklisi Rasim Çınarbaş’ın eşi Cemile Çınarbaş (57) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti.

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2 çocuk annesi olan Cemile Çınarbaş’ın cenazesi Karamürsel merkez Camii’nden alınarak Yeni Mezarlık’ta toprağa verildi.

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