Cemile Küçükburgaz vefat etti
İzmit Terzibayırı Mahallesi Salih Argun Sokak No.19 adresinde ikamet eden Çelik Halat Fabrikasından emekli İlyas Küçükburgaz’ın eşi Cemile Küçükburgaz (77) astım rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.
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3 çocuk annesi Cemile Küçükburgaz’ın cenazesi Korniş Yolu Fatih Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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