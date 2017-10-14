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Cemile Küçükburgaz vefat etti

Cemile Küçükburgaz vefat etti

İzmit Terzibayırı Mahallesi Salih Argun Sokak No.19 adresinde ikamet eden Çelik Halat Fabrikasından emekli İlyas Küçükburgaz’ın eşi Cemile Küçükburgaz (77) astım rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

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3 çocuk annesi Cemile Küçükburgaz’ın cenazesi Korniş Yolu Fatih Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

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