Çenesuyu, cam şişeye girecek

Başkan Bulut’un Çenesuyu’na yaptığı yatırımlar ve fabrikadaki kapasite artışı, ilçe halkından da büyük ilgi ve destek görüyor.

Çenesuyu’ndaki gelişimi yerinde görmek isteyenleri üretim tesislerinde konuk eden Başkan Bulut, ilçenin tüm dinamiklerinin belirlenen program dahilinde Çenesuyu A.Ş. Tesisleri’nde buluşacağını söyledi

ÇENESUYU ÖNEMLİ BİR MARKA

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Çenesuyu Fabrikası’ndaki yatırımların ve üretim aşamasının ilçe halkına tanıtılması noktasında ilk etapta sivil toplum kuruluşlarının başkanlarını ve yönetimlerini ağırladı. Çenesuyu’ndaki değişimi yerinde görmek isteyenleri üretim tesislerinde konuk eden Başkan Bulut, bir program dahilinde ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin de fabrikada ağırlanacağını söyledi. Derince’nin doğal hazinesi ve damakların değişmez lezzeti Çenesuyu’nun önemli bir marka olduğunu belirten Başkan Bulut, “Çenesuyu Fabrika’mızdaki yatırımların ve üretim aşamasının halkımıza tanıtılması için ilk programımızı sivil toplum kuruluşlarımız için düzenledik. Daha sonraki süreçte öğrencilerimizi bilgilendirmek ve ufuklarını açmak için programlara devam edeceğiz. Bu asırlık lezzeti ilçemizdeki tüm halkımıza anlatacağız.” dedi.

"HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM"

Fabrikadaki yatırımların devam edeceğini ve yakın zaman içerisinde Çenesuyu’nun cam şişe ile buluşturulacağını aktaran Başkan Bulut, “Çenesuyu, Derince’nin ve Kocaeli’nin önemli bir markası. Bu değerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Çenesuyu’nun her damlası bizim için çok önemli. Belediye Başkanı olmadan da başka su içmiyordum. Şimdi de Çenesuyu’ndan başka su içmiyorum. Yakın zaman içerisinde ilçemizin değerli lezzetini cam şişe ile buluşturacağız. Bu anlamda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

YÜZDE 30 SU TASARRUFU

Sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına ve yönetimlerine fabrikayı gezdiren Başkan Bulut, “Geçtiğimiz yıl 2 bin metre karelik alanı inşa ettik. Yeni makinemizle birlikte fabrikamızın kapasitesini 4 kat arttırdık. Yaptığımız bu yatırımlar Derince’miz için çok önemli. Eski makine saatte 12 bin pet şişe üretirken yeni makine saatte 45 bin adet üretebilme kapasitesine sahip. Yeni makine ile birlikte tesislerde şimdi saatte 57 bin pet şişe üretimi yapılıyor. Çenesuyu’nu el değmeden kaynağından şişeleyerek tüketicilerimize sunuyoruz. Yeni makineler aynı zamanda yüzde 45 elektrik ve yüzde 30 su tasarrufu da sağlıyor” diye konuştu.

FARKLI ÜLKELERE İHRAÇ

Çenesuyu Fabrikası’nın büyümesiyle Derince’nin kazandığını belirten Başkan Bulut, kazanımların ilçeye hizmet etme noktasında çok önemli olduğunu söyledi. Bulut ayrıca, “Fabrikamızın kapasitesi arttıkça Çenesuyu’muzu farklı ülkelere de ihraç etmeye başladık. İlk etapta Çenesuyu, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Malta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihraç edildi. Türkiye’nin en güzel sularından birisini diğer ülkelerdeki insanlara da ulaştırıyoruz. Kapasitemiz arttıkça Çenesuyu’muzu Dünya’nın her bölgesine ihraç etmeyi planlıyoruz.” dedi.