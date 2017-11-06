Çenesuyu’na dev bir yatırım daha

Çenesuyu, son dönemde Derince Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Kentimizin en önemli markaları arasında yer alan Çenesuyu’nda geride kalan üç buçuk yıllık süreçte önemli atılımlar gerçekleşti. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un göreve başlamasının ardından yaptığı yatırımlarla büyüyen Çenesuyu, günümüzde ülke sınırlarını aşarak Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Malta ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihraç ediliyor. Derince Belediyesi iştiraki Çenesuyu’nda daha önce pet şişe üretimi için alınan makine ile üretim dört katına çıkmış ve önemli bir yatırım hamlesi gerçekleşmişti. Yeni makine alımı ile saatlik 12 bin pet şişe üretimi, 57 bine yükselmiş buna paralel olarak Çenesuyu’ndaki dolum tesislerinin kapasitesi de 2 bin m2 arttırılarak fabrika alanı iki katına çıkartılmıştı.

Gerçekleştirilen yeni makine alımı, fabrika alanının genişletilmesi, istihdam arttırıcı faaliyetler, ilçenin ticari hayatına katkı sunmak adına yapılan girişimler, imaj çalışmaları ve sponsorluk faaliyetleri ile her geçen gün büyüyen Çenesuyu’na son olarak yeni bir yatırım daha yapıldı. Çenesuyu’nu daha da büyütmek ve piyasanın öncü firması haline getirmek için yapılan yatırımla 5 litre üretimi yapacak yeni makine alımı gerçekleşti. Daha önce mevcut makine ile Çenesuyu’nda saatte bin 500 adet 5 litrelik üretim yapılırken, yeni alınan makinenin üretim sayısı ise saatte 7 bin 400 civarında olacak. Yeni makine alımı ile birlikte Çenesuyu A.Ş.’ de aynı zamanda elektrik ve hammadde tasarrufu da sağlanmış oldu.