Cengiz Ağabey’in talebi

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, önceki gün düzenlediği basın toplantısında çok ilginç bir çıkış yaptı. 7 Ocak’taki il kongresinde parti içinde kendisine aday çıkmaması gerektiğini söyledi.

Kim ne derse desin. Özellikle 2014 seçim sonuçları CHP adına büyük bir hüsrandır. Ama Cengiz Sarıbay, kendi döneminde CHP İl Başkanlığı görevini başarıyla sürdürmüştür. Belki “Parti içi” barış açısından başarılı olduğu söylenemez. Ama kent siyasetinin daha fazla gerilmemesi, diğer partilerle ilişkiler gibi konularda Cengiz Sarıbay’ın kişiliği önemli bir başarı getirmiştir.

Muhtemelen 7 Ocak’taki CHP il kongresinde Sarıbay yeniden İl Başkanı olmayı da hak etmektedir. Hatta, yıllardır sürdürdüğü mücadele ve istekle, 2019 Kasımındaki genel seçimlerde CHP listesinin 1’nci sırasından milletvekili adayı gösterilmeyi de bence hak ediyor.

Ama şimdiden çıkıp, “İl kongresinde bana kimse rakip olmasın” demek, eşyanın tabiatına ters.

Keşke CHP’de kavga olmasa. Keşke, gerçek uzlaşmalarla bütün ilçe kongreleri ve il kongreleri için tek aday çıksa. Ama CHP, bir AK Parti değil. Saadet Partisi değil. Her şeye rağmen CHP’yi dinamik ve ayakta tutan, parti içindeki rekabet ve çekişmelerdir.

Cengiz Sarıbay, 7 Ocak kongresinde karşısında rakip istemiyorsa, 2019 Kasım ayındaki Başkanlık seçiminde de Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında aday istememesi doğal olur.

Bütün bunlara rağmen, Cengiz Sarıbay il başkanlığı konusunda tek aday olmak istiyorsa, böyle bir tablonun kendisine daha rahat çalışma imkanı partiye güç getireceğine inanıyorsa, bunun bazı önemli şartları vardır.

Birincisi, Sayın Sarıbay, partisinde kimleri ilçe başkanı görmek istiyor?

Daha önemlisi, Sayın İl Başkanı’nın 2019 Mart’ındaki yerel seçimlerde parti genel merkezi nezdinde destekleyeceği belediye başkan adayları kimlerdir?

Örneğin, Sayın Sarıbay İzmit Belediye Başkan adayı olarak hangi CHP’li görmek istiyor? Büyükşehir adayı kimi görmek istiyor? Gölcük, Körfez, Derince için, Karamürsel için kimleri düşünüyor?

Bence bir şart daha var: İl Kongresinde en azından Kurultay delegeliği seçiminin çarşaf liste yöntemiyle yapılmasını kabul ediyor mu?

Sarıbay bu konularda deklarasyon yaparsa ve görüşmeleri parti içinde önemli oranda mutabakat görürse, 7 Ocak il kongresinde tek aday olması düşünülebilir. Aksi halde, 12 ilçe kongresini de parti içindeki mevcut iktidar grubu kazansa bile, İl Kongresinde de Sarıbay’ın karşısında rakip olacaktır. CHP için doğal olan budur.

Bildim bileli, Kefken Limanı

İklimler değişti. Daha çok yağmur yağıyor, rüzgar daha sert esiyor. Kar daha uzun süre yerde kalıyor. Bütün alt yapı sistemlerini bu yeni koşullara uydurmak lazım.

Bu şehrin bir de balıkçılarını korumak gibi bir görevi var. Çünkü bu şehir balık şehri. Karamürsel’in Ereğli kasabasında şimdilik yeterli görülebilen bir balıkçı limanı var. Profesyonel büyük balıkçı tekneleri burada korunabiliyor. Zaten İzmit Körfezi öyle çok şiddetli rüzgarlara da açık değil.

Ama bir de Kefken var. Çok önemli bir balıkçı kasabası. Ben bu işe başladığımdan beri, Kefken’e balıkçı barınağı, balıkçı limanı konusunu bilirim. Kaç defa ihale yapıldı. Kaç kamyon taş taşındı? Ama bir türlü Kefkenli balıkçıları yılın 12 ayı güvende tutacak bir korunak yapılamadı.

Geçen gün Karadeniz’de yine rüzgar sert esti. Sahildeki küçük tekneler parçalandı. Büyük balıkçı teknelerini sahipleri zor kurtardı. Kefken’deki balıkçı teknelerini koruyacak bir barınak şarttır. Bu iş, atla deve değildir. Bugün profesyonel balıkçılık yapan tekneler çok donanımlı, çok değerli bu teknelerin durdukları yerde fırtına ile zarar görmeleri kabul edilebilir değil.

Aslında sadece Kefken’e balıkçı limanı değil. Değirmendere, Halıdere, Karamürsel sahillerine, Tütünçiftlik’e hatta İzmit’e sandal çekek yerleri yapmalıyız. İzmit Körfezi artık amatör balıkçılık merkezi. Yüzlerce küçük sandal, fiber tekne var. Hızı artan rüzgara karşı, karada çok eğreti duruyorlar. Sandalları kıyıya çekme düzeneği bulunan, dalgalardan uzak tutan küçük sandal çekek yerleri yapılıp, tekne sahiplerine küçük bedellerle kiralanabilir. Aksi halde, önümüzdeki kış yine çok sayıda “Sandal parçalandı” haberi yazmak zorunda kalacağız. Öncelikle de şu 30 yıldır bitmeyen Kefken Balıkçı Limanı’nı yapmalıyız.

Bu gece saatleri geri alacaktık

Bu nasıl bir inattır? Bu nasıl halkla zıtlaşmaktır? Anlayamıyorum. Bu gece Avrupa yaz saatinden kış saatine geçiyor. Yani saatlerini bir saat geriye alıyor.

Biz geçen yıl kış saatine geçmedik. Yaz saatinde kaldık. Denedik. Ama olmadı. İnsanlar zarar gördü, mağdur oldu. Yaz saatinde kalmanın 800 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağladığı yolundaki İTÜ raporuna da inanmıyorum. Tamamen yalan olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben örneğini yaşıyorum.

Benim evim ön cepheli doğuya bakar. Önü de açık. Sabah saat 07.00’de kalkarım. İlk işim kendime 28 ünite insülin vurmak. Hiç lamba yakmam. Çünkü evin her mevsim saat 07.00’de doğan güneşle birlikte aydınlıktır. Şimdi lamba yakıyorum. Bu nasıl tasarruf bana biri anlatsın.

Bunlar iyi günler. Kasım-aralık’ta bu kış saatiyle 08.30’da bile karanlık olacak. Çocuklar perişan, işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar perişan olacak. Soğuk, karlı; buzlu havalarda Allah korusun çocukların hayatı tehlikeye girecek.

Kış saatinde kalmanın pratikte kimseye faydası yok. Ama çok kişiye zararı var. Geçen yıl Türkiye gibi KKTC’de kış saatine geçmedi. Baktılar, denediler, kimse memnun değil. Bu yıl bu gece KKTC de yeniden saatlerini bir saat geriye alacak. Biz de bu saat konusu yeni bir “Toplumsal inatlaşma ve bölünme meselesi” haline geldi. Çok sıkıntı çekeceğiz. Dana fazla elektrik parası ödeyeceğiz. Daha uzun süre kalorifer yakacağız. Sabah akşam, çoluk çocuk lambaları yanmayan karanlık sokaklarda buz üstünde kaymadan yürümek için çırpınacağız.

Oysa bu gece Avrupa ile birlikte saatlerimizi geri almış olsak, bu sıkıntıların hiç biri yaşanmayacaktı. Mart ayında da yeniden Yaz Saatine geçip, gün ışığından daha çok faydalanacaktık.