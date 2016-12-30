Cengiz Sarıbay yeni yıla Almanya’da girecek

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay Hamburg’da yaşayan kızının yanına gitti. Sarıbay yeni yıla Almanya’da girecek.

AİLECEK GİRECEKLER

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay bugün Hamburg’da yaşayan kızının yanına gitti. Hem kızı hem de torununu göremeye Almanya’ya giden Sarıbay, yen yılı da orada karşılayacak. Bir süre önce eşi Nurdan Sarıbay’da Almanya’da gitmişti. Sarıbay ailesi 2017 yılına hep birlikte girecek. Öte yandan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın yurt dışında olması sebebiyle yerine vekaleten başkanlık görevini Harun Yıldızlı yürütecek.

Çiğdem ARMAĞAN