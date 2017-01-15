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Cengiz Topel Havalimanı'nın yolcu sayısı arttı

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Cengiz Topel Havalimanı'nın yolcu sayısı arttı
Cengiz Topel Havalimanı geçen yıl 58 bin 911 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Cengiz Topel Havalimanı'nın geçen yılki uçak trafiği ile gelen-giden yolcu sayısında, bir önceki yıla göre artış yaşandı. Havalimanını geçen yıl iç hatlarda bin 85, dış hatlarda 32 olmak üzere toplam bin 117 uçak kullandı. Buna göre 2015'te 877 uçağın iniş-kalkış yaptığı havalimanının uçak trafiği yüzde 27 artış gösterdi.

YOLCU SAYISI ARTTI

Cengiz Topel Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı da 2016'da yüzde 41 oranında artarak 58 bin 911 oldu. Bunların 57 bin 615'ini iç hatlar, bin 296'sını da dış hatlarda seyahat eden yolcular oluşturdu.  Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 537 ton olarak gerçekleşti. 

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