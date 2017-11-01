Cengiz Topel’den Umre’ye 10 uçak

Cengiz Topel’den ilk Umre kafilesi 4 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de hareket edecek. Bu kafilede 177 kişi bulunuyor. Kafilenin başkanlığını da emekliye ayrılan M.Alipaşa Camii eski müezzini Sebahattin Tomrukçu yapacak. Aynı kafile, 23 Kasım günü yine Cengiz Topel’e dönecek, aynı gün Cengiz Topel’den ikinci kafile yola çıkacak. Yani bu ay ilimizin havaalanı biraz hareketleniyor.