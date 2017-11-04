Kocaeli8 °C

  1. HABERLER

  2. PERDE ARKASI

  3. Cengiz Topel’den Umre uçuşu 
Cengiz Topel’den Umre uçuşu 

Cengiz Topel’den Umre uçuşu 

Tarifeli uçak seferi olmadığı için genellikle boş duran Cengiz Topel Havaalanı’ndan bugün saat 11.00’de 117 kişilik Umre kafilesi kutsal topraklara hareket edecek.

A+A-

Fuad Turizm’in organizasyonu ile Cengiz Topel’den Umre için havalanacak kafilenin dönüşü de 23 Kasım’da yine Cengiz Topel’e olacak.
 

Bu haber toplam 265 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.