Cengiz Topel’den Umre uçuşu
Tarifeli uçak seferi olmadığı için genellikle boş duran Cengiz Topel Havaalanı’ndan bugün saat 11.00’de 117 kişilik Umre kafilesi kutsal topraklara hareket edecek.
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Fuad Turizm’in organizasyonu ile Cengiz Topel’den Umre için havalanacak kafilenin dönüşü de 23 Kasım’da yine Cengiz Topel’e olacak.
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Etiketler : Cengiz Topel, Umre uçuşu
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