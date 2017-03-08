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Cengiz Topel'in eski komutanı hakim karşısında

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Cengiz Topel'in eski komutanı hakim karşısında
Cengiz Topel eski Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanık Deniz Hava Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, olayların yaşandığı 15 Temmuz günü Kartepe'de olduğunu, olayları televizyondan öğrendiğini belirterek, "Hemen yola çıkarak birliğime gittim. Odamda sıkıyönetim mesajlarını incelemeye başladım. Listede ismimin karşısında 'Göreve devam' yazısı vardı. Orada devam yazıyor demesi, görevlendirildiğim anlamına gelmez. Bu mesajın içeriğini öğrendikten sonra dağıtılmaması için hareket merkezine emir verdim. Bu esnada Donanma Komutanı telefonda beni aradı. 'Emrim olmadan herhangi bir hava aracı havalanmayacak' dedi. Ardından Kocaeli Valisi aradı ve havada helikopterlerin uçtuğunu, bu helikopterlerin bize ait olup olmadığını sordu. Ben de kendisine 'Bize ait bir helikopterin havada olmadığını söyledim. Vali Bey'in aramasından sonra kendime 'ben bu işin içinde değilim' diyerek rahat bir şekilde birliğin emniyetini aldım" dedi.

"Yakıt vermeyin emri verdim"

Dalaman Hava Deniz Üs Komutanı sanık Cenk Bahadır Avcı'nın olayları ifadesindeki gibi kendisine rapor etmediğini ileri süren Kızılelma, "İddianamede Dalaman'da yapılan yakıt ikmali ile ilgili olarak üç buçuk sayfa ayrılmış. ve orada yakıt ikmalinin emir ile yapıldığı ve gösterilerek olay saptırılmaya çalışılmış. O saatte uçuş yasağı yoktu. Zaten yakıt ikmali Genelkurmay Başkanlığı'nın rutin protokolü kapsamında yapılır. Bahadır Albay olayları burada söylediği gibi rapor etmedi bana. 'Bir helikopter geldi. Yakıt istedi, motor durdurmadı gitti' dedi. Ardından ikinci helikopter geldi, motor durdurdu, yakıt istediğini söyledi. Bahadır Albay 'Bu helikopterler şüpheli darbeci olabilir' deyince ben de kesin bir dille 'Yakıt vermeyin' emrini verdim. Telsiz anonsundan 'Yakıt verilecek' diyor, ama telefonda ben bu şekilde bir emir vermedim" dedi.

"Çiğli'deki yakıt neden sorgulanmıyor"

Sanık Tezcan Kızılelma ifadesinin devamında "Olay gecesi sadece Ankara ve İstanbul'daki yaşananlardan haberdar oldum. Marmaris'te otele saldırı olayından haberdar olmadım. Burada esas sorulması gereken konu Çiğli'den verilen yakıttır. Özel Kuvvetleri taşıyan helikopter İstanbul'dan Çiğli'ye gelmedi mi? Eğer bu helikopterlere Çiğli'de yakıt verilmeseydi, zaten bu olaylar yaşanmazdı. Yine ben Dalaman'da yakıt vermiş olsaydım, diğer helikopterler Imsık'a niçin gitsinler. Yakıt tankerini isteseydim herhangi bir araziye çeker, buradan da gerekli ikmali sağlayabilirdim. Bu helikopterler Çiğli'de yakıt almasaydı kalkış yapamazlardı. Çiğli'deki yakıt hiç iddianamede yok" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı 'Çiğli'de de dava süreci devam ediyor. Orada bu olabilir' dedi.

"Darbeci olsaydım, elimdeki imkanları kullanırdım"

Sanık Tezcan Kızılelma 36 yıldır severek giydiği üniformanın bu olayla birlikte çıkarıldığını ve meslekten ihraç edildiğini belirterek, "Eğer ben bu işin içinde olsaydım elimdeki imkanları kullanırdım. Bu olayda elimdeki hiçbir hava vasıtasıyla hiçbir uçuş gerçekleştirmedim. Darbeci olsaydım yapardım. Bu davada terör ile mücadele kapsamında yargılanmak istemiyorum" dedi.

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