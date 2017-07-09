  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 30 °C

'Cep' için cepten 12,1 milyar lira çıktı

»
'Cep' için cepten 12,1 milyar lira çıktı
MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, 2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatının bin 620 lira, toplam 6 aylık cironun ise 12 milyar 117 milyon lira olduğunu söyledi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, 2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatının bin 620 lira, toplam 6 aylık cironun ise 12 milyar 117 milyon lira olduğunu söyledi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ekşi, 2017'nin ilk yarısında gerçekleşen telefon satışlarının 7,48 milyon adetle geçen yıla göre artış gösterse de bu artışların beklentileri karşılamadığını kaydetti.

Son beş yılın ilk 6 aylık telefon satışları baz alındığında, satışlarda beş yıllık süreçte toplamda yüzde 44'lük artış yaşandığı bilgisini veren Ekşi, 2013 yılının ilk 6 ayında 5,17 milyon olan satışların, 2014'ün ilk yarısında 5,98 milyona, 2015'in aynı döneminde ise 6,9 milyona yükseldiğini dile getirdi.

Ekşi, 2016'nın ilk yarısında 7,36 milyona ulaşan telefon satışlarının bu yılın aynı döneminde 7,48 milyon kadar yükseldiğini ifade etti.

Bu senenin ilk yarı yıl rakamlarına bakıldığında en yüksek satışların referandum sonrasında 1,2 milyon adete kadar yükselen mayıs ayında gerçekleştiğini vurgulayan Ekşi, "Ramazandan dolayı haziran ayında satışlarda göreceli bir düşüş yaşandı." diye konuştu.

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, 2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatının bin 620 lira, toplam 6 aylık cironun ise 12 milyar 117 milyon lira olduğunu söyledi.

Telefonda ikinci el satışlarda KDV'nin yüzde 18 olması ve halen düşürülmesi yönünde bir adım atılmamasından dolayı, ikinci el satışların yüzde 99'unun merdiven altı diye tabir edilen yerlerde yapıldığına işaret eden Ekşi, "Gerçekleşen ticaretin kayıt dışı olması sebebiyle, ikinci el satışların adedi hakkında net bir bilgiye ulaşmak maalesef mümkün olmuyor." diye konuştu.

"Yüzde 1'lik bir KDV uygulaması, ciddi bir vergi tahsilatını sağlayacaktır"
Ekşi, MOBİSAD olarak bu bilgilere net olarak ulaşamadıkları gibi, devletin de ikinci el cep telefonu satış adet ve ciroları hakkında gerekli bilgiyi sağlayamadığını ve tahsil edilebilecek vergi gelirinden mahrum kaldığını dile getirdi.

Ekşi, "Sürekli gündeme getirdiğimiz gibi yüzde 18 KDV yerine yüzde 1'lik bir KDV uygulaması, hiç gelir elde edilemeyen ve kayıt dışına yönelen ticareti kayıt altına alarak, ciddi bir vergi tahsilatı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 316 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüketici ve işletmeci nakitten vazgeçmedi08 Temmuz 2017 Cumartesi 22:15
  • Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?08 Temmuz 2017 Cumartesi 13:32
  • Altında 4 yıldan sonra bir ilk08 Temmuz 2017 Cumartesi 12:38
  • Doğu Kışla’da yeni pazar yeri ihalesi ertelendi07 Temmuz 2017 Cuma 10:21
  • O ihale yine ertelendi06 Temmuz 2017 Perşembe 17:20
  • TMMOB üyelerinin ücreti düşecek06 Temmuz 2017 Perşembe 14:32
  • Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanı oldu06 Temmuz 2017 Perşembe 09:01
  • Dolar güne nasıl başladı?06 Temmuz 2017 Perşembe 09:00
  • Beşgen Mobilya Binası için satış ihalesi05 Temmuz 2017 Çarşamba 18:37
  • Kumla Deresi Köprüsü genişletilecek05 Temmuz 2017 Çarşamba 10:35
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti