Cep sinemaları Türkiye'ye model oldu
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile 2011 yılında faaliyete geçirilen cep sinemaları çocukların en gözde mekanı oldu.
Sinema kültürünü sevdirmek, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak ve imkanı olmayan çocuklara bu deneyimi yaşatabilmek üzere ücretsiz hizmet veren cep sinemalarına çocuklar büyük ilgi gösteriyor.
İZMİT BELEDİYESİ YILLAR ÖNCE BAŞLATTI
İzmit Belediyesi tarafından 5 yılı aşkın zamandır öğrenciler, araçlarla okullarından alınarak film bitiminde tekrar okullarına bırakılıyor. Hafta içi beş gün mesai saatleri içerisinde hizmet veren cepsinlerde çeşitli animasyon, çizgi film, çocuk, gençlik, komedi ve aile filmlerinin gösterimi yapılıyor.
İzmit Belediyesi'nin yıllar önce hayata geçirdiği “Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın” projesi bu yıl Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında "Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği" projesi kapsamında Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Proje ile sinemaya gitme imkanı bulamayan öğrencilere, sinema imkanı sağlanıyor.
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