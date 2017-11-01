Cep sinemaları Türkiye'ye model oldu

Sinema kültürünü sevdirmek, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak ve imkanı olmayan çocuklara bu deneyimi yaşatabilmek üzere ücretsiz hizmet veren cep sinemalarına çocuklar büyük ilgi gösteriyor.



İZMİT BELEDİYESİ YILLAR ÖNCE BAŞLATTI



İzmit Belediyesi tarafından 5 yılı aşkın zamandır öğrenciler, araçlarla okullarından alınarak film bitiminde tekrar okullarına bırakılıyor. Hafta içi beş gün mesai saatleri içerisinde hizmet veren cepsinlerde çeşitli animasyon, çizgi film, çocuk, gençlik, komedi ve aile filmlerinin gösterimi yapılıyor.

İzmit Belediyesi'nin yıllar önce hayata geçirdiği “Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın” projesi bu yıl Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında "Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor Etkinliği" projesi kapsamında Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Proje ile sinemaya gitme imkanı bulamayan öğrencilere, sinema imkanı sağlanıyor.