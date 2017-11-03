Cephanelik’te büyük buluşma

Cephanelik Stadı’nda oynanacak maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Liderin takipçisi Damlarspor da evinde Başaranspor’u konuk edecek. Ç.Plajyolu-G.Asarköy, Çerkeşli-Esenspor Gebze Yavuz Selim-Alikahya günün diğer maçları.

BAĞDATSPOR-YAVUZSPOR

Geçen yıl 2.Küme’de şampiyonluk sevinci yaşayan, uzun bir aradan sonra yeniden 1. Küme’ye dönüş yapan Bağdatspor, hedefini de Süper Lig olarak belirlemişti. Kadrosunda çok önemli isimleri de bulunduran Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk 5 haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından da zirve yarışının biraz uzağında kalmıştı. Geçen yıl süper Lig’den düşen Yavuzspor ise sezona çok iyi başladı, 13 puanla zirvede yer alıyor. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maç Cephanelik Stadı’nda 19.00’da başlayacak.