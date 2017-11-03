Kocaeli17 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Cephanelik’te büyük buluşma
Cephanelik’te büyük buluşma

Cephanelik’te büyük buluşma

1.Küme A Grubu’nda zirveyi yakından ilgilendiren maçta lider Yavuzspor, deplasmanda Bağdatspor’un konuğu olacak.

A+A-

Cephanelik Stadı’nda oynanacak maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı. Liderin takipçisi Damlarspor da evinde Başaranspor’u konuk edecek. Ç.Plajyolu-G.Asarköy, Çerkeşli-Esenspor Gebze Yavuz Selim-Alikahya günün diğer maçları.

BAĞDATSPOR-YAVUZSPOR

Geçen yıl 2.Küme’de şampiyonluk sevinci yaşayan, uzun bir aradan sonra yeniden 1. Küme’ye dönüş yapan Bağdatspor, hedefini de Süper Lig olarak belirlemişti. Kadrosunda çok önemli isimleri de bulunduran Kırmızı-Siyahlı ekip, ilk 5 haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından da zirve yarışının biraz uzağında kalmıştı. Geçen yıl süper Lig’den düşen Yavuzspor ise sezona çok iyi başladı, 13 puanla zirvede yer alıyor. İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maç Cephanelik Stadı’nda 19.00’da başlayacak.

 

Bu haber toplam 75 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.