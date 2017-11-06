Cephanelik’te hakeme yumruk

Kirazpınarspor’un 2-1 üstünlüğü ile devam eden maçta Kireçocaklarıspor kaptanı Vedat Kuş’un maçın hakemi Fatih Yavuz’a saldırması ile iptal oldu. Hakem Yavuz, kendisini saldıran Vedat Kuş’dan davacı oldu.

KİRAZPINAR 10 KİŞİ 2-1 ÖNE GEÇTİ

Önceki akşam Cephanelik Stadı’nda Kireçocaklarıspor ile Kirazpınarspor arasında oynanan maçta sahalarımızda görmek istemediğimiz olaylar vardı. Kireçocaklarıspor, ilk yarıyı Ali’nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. Maçın 32’inci dakikasında da Kirazpınarspor kalecisi Yasin kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Kirazpınar, ikinci yarıda etkili oyunu ile 58’de Gürkan, 73’de Barış ile 2-1 öne geçti.

KİREÇOCAKLARISPORLU VEDAT HAKEM FATİH YAVUZ’A SALDIRDI

Kirazpınarspor’un öne geçtiği son dakikalarda saha içinde tansiyonda artmaya başladı. 81’de maçın hakemi Kireçocaklarıspor’dan Furkan’a kırmızı kart gösterdi. Kireçocaklarısporlu Vedat Kuş ile Ertaç, bu karara tepki gösterip, maçın hakemlerine saldırdılar. Maçın hakemi Fatih Yavuz, soyunma odasına gidip, karşılaşmayı tatil ettiğini belirtti. Fatih Yavuz, karakola gidip kendisine saldıran oyunculardan da davacı oldu.

