Cephanelik’te kazanan yok

Ligin başlamasına kısa süre kala kadrosunu oluşturan Alikahyaspor, uzun bir aradan sonra yeniden 1.Küme’ye çıkan Bağdatspor arasında Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma golsüz sona erdi. A Grubu’nda ilk hafta kazanan Çerkeşlispor ile Başaranspor oldu, üç maç berabere bitti.

BAŞARANSPOR, ESENSPOR’U YENDİ

Uzun süre Süper Lig’de üst sıraları zorlayan, iki yıl önce BAL’a çıkmasına rağmen ekonomik şartlar yüzünden lige katılamayan Başaranspor, geçen yıl Süper Lig’de düşme üzüntüsünü yaşamıştı. Bu sezon 1.Küme’ye katılım katılmayacağı bile son anda belli olan, hazırlık maçı yapmadan lige başlayan Başaranspor, ilk karşılaşmasında da deplasmanda Esenspor’u 2-0 yendi, ilk haftanın sürprizini gerçekleştirdi.

YAVUZSPOR İLE G.ASARKÖY BERABERE

Geçen yıl Süper Lig’den düşen bir diğer takım Yavuzspor da, A Grubu’nda yer alıyor. Mavi-Beyazlı ekip, ilk maçında sahasında G.Asarköyspor’u konuk etti. Derince Stadı’nda oynanan, çok büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Ligin yeni takımı Başiskele Damlarspor da, ilk maçında deplasmanda Gebze Y.Selimspor karşısında sınav verdi. Maç 2-2 sona erdi. Ç.Plajyoluspor ise ilk maçında deplasmanda Çerkeşlispor’a 5-1 mağlup oldu.

