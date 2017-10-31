Cephanelik’te kritik maç

ARSLANBEY BLD FARKI AÇABİLİR

1. Amatör Küme D Grubu’nda yarın akşam dört maç oynanacak. Gruptaki maçlar arasında en dikkat çekeni ise şüphesiz 2. sıradaki Yuvam İzmitspor ile 3. sırada bulunan Kullarspor arasında olacak. İki takım da kazanarak şampiyonluk yolunda yara almak istemezken kaybeden takım ile lider Arslanbey Belediyespor’un arasındaki puan farkının fazlasıyla açılma ihtimali bulunuyor. Bu zorlu karşılaşma Cephanelik Stadı’nda saat 19.30’da oynanacak. Grupta lider konumunda olan Arslanbey Belediyespor ise iki yakın rakibinin karşılaştığı günde 7 puanla dördüncü sıradaki Taşköprü Birlikspor ile karşılaşacak. Bu maçta 19.15’te Esentepe Stadı’nda oynanacak.

SANAYİ DE, BALA DA YENMEK ZORUNDA

D Grubu’nda alt sıralarda yer alan takımların karşılaşmasında ise İzmit Sanayispor ile Çubuklu Balaspor karşılaşacak. İzmit Sanayispor son sırada iki puanı bulunurken, Çubuklu Balaspor da bir puan farkla 7. sırada düşmeme mücadelesi veriyor. Bu karşılaşma Vinsan Stadı’nda saat 19.15’te oynanacak. Grubun bir diğer alt sıraları yakından ilgilendiren maçında ise Beşköy Gençlerbirliği ile Çayırova Şekerpınar Gençlerbirliği arasında olacak. İki takımda kazanıp üst sıralara çıkmak istediği karşılaşma Metin Oktay Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Ligde orta sırada yer alan Çamçukurspor ise haftayı bay olarak geçecek.

