Cephanelik’te liderlik maçı

Ligin ilk yarısını lider bitirecek takımda yarın akşam Cephanelik Stadı’ndaki Bağdatspor-Damlarspor maçı sonrasında belli olacak. 18 puanla liderlik koltuğunda oturan Bağdatspor ile 16 puanla ikinci sırada yer alan Damlarspor arasındaki maçın başlama saati 19.00 olarak belirlendi.

ALİKAHYA-ESENSPOR

A Grubu’nda ligin ilk yarısının son haftası çok önemli maçlara sahne olacak. Son haftalardaki çıkışı ile zirve yarışına ortak olan 3’üncü sıradaki Alikahyaspor, düşme potasının hemen üzerinde bulunan Esenspor’u konuk edecek. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçın başlama saati de 19.00 olarak belirlendi. Ç.Plajyolu ile Yavuz Selimspor arasında oynanacak maçın skoru da düşme potasını yakından ilgilendiriyor.

BAŞARAN-YAVUZSPOR

Son haftalardaki puan kayıpları ile zirve yarışının biraz uzağında kalan Yavuzspor ise Play-Off yarışından kopmak istemeyen Başaranspor’a konuk olacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. Son iki maçından mağlup ayrılan Asarköyspor da Hisareyn Stadı’nda 13.00’te başlayacak maçta Çerkeşlispor ile puan mücadelesi yapacak.

