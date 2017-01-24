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'Cep'te numara taşımada sayı 100 milyonu aştı

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'Cep'te numara taşımada sayı 100 milyonu aştı
GSM operatörleri arasında cep telefonu abonelerinin geçişini mümkün kılan numara taşımada sayı 100 milyonu geçti.

GSM operatörleri arasında cep telefonu abonelerinin geçişini mümkün kılan numara taşımada sayı 100 milyon 543 bin 257 oldu.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 73 milyon 650 bin 996 mobil abone bulunan Türkiye'de, bugün itibarıyla 100 milyon 543 bin 257 kez cep telefonu numarası başka bir operatöre taşındı.

Numara taşıma işleminin başladığı 9 Kasım 2008'de 653 bin numara taşınırken bu sayı bir sonraki yıl 9 milyona çıktı. 2010'da 15 milyon, 2011'de 14 milyon, 2012'de 11,5 milyon, 2013'te 15,1 milyon, 2014'te 13,6 milyon, 2015'te 11,8 milyon, 2016'da ise yaklaşık 9 milyon numara taşıma gerçekleşti.

Türkiye'de bugün itibarıyla toplam 100 milyon 543 bin 257 kez cep telefonu numarası başka bir operatöre taşındı.

Türkiye'de, 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi. Bugün itibarıyla sabit hatlarda toplam 1 milyon 266 bin 415 numara taşıma gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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