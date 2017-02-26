Çerkeşli yatırımlarla değişimi yaşadı

Dilovası Çerkeşli Mahallesi tamamen yenilen alt yapısı ve FİFA standartlarındaki futbol sahası ile merkez mahallelerini aratmıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin mahallelerde yaşayan vatandaşların refahı için hayat geçirdiği hizmetler, yerleşim yerlerinin adeta kaderini değiştirdi. Eskiden imkanların kısıtlı olduğu mahallerde artık her türlü faaliyet yapılmaya başlandı. Dilovası ilçesinin Çerkeşli Mahallesi de, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği hizmetler ile vatandaşların sorunları en aza indirildi.

Çerkeşli Muhtarı Aytaç Erdem, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerin mahallesine adeta ivme kazandırdığını belirterek, ”Altyapımız çok büyük bir sorundu, çalışmayan bir kanalizasyonumuz vardı. Ama şu anda bütün altyapımız tamamen bitirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’nun güzel bir sözü var; ‘Şehirde ne varsa köylerde de o olacak.’ Bu sözün gerçekten büyük bir bölümünü bitirmiş durumda. Ben öyle görüyorum ki artık mahallelerimizde eksik olan bir şey kalmayacak” dedi.