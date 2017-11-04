Kocaeli11 °C

  1. HABERLER

  2. VEFAT

  3. Cevahir Cirit vefat etti
Cevahir Cirit vefat etti

Cevahir Cirit vefat etti

Maşukiye’nin eski ailelerinden Cavahir Cirit(77) vefat etti.

A+A-

Milli Egemenlik Caddesi No: 103 adresinde oturan Cevahir Cirit yaklaşık 2 yıldır karaciğer kanseri tedavisi görüyordu. SGK’dan emekli olan, 6 çocuk sahibi Cevahir Cirit’in cenazesi bugün öğlen Bağdat Camisi’nde kılınacak namaz sonrasında Maşukiye mezarlığında defnedilecek.

Bu haber toplam 79 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.