Cevahir Cirit vefat etti
Maşukiye’nin eski ailelerinden Cavahir Cirit(77) vefat etti.
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Milli Egemenlik Caddesi No: 103 adresinde oturan Cevahir Cirit yaklaşık 2 yıldır karaciğer kanseri tedavisi görüyordu. SGK’dan emekli olan, 6 çocuk sahibi Cevahir Cirit’in cenazesi bugün öğlen Bağdat Camisi’nde kılınacak namaz sonrasında Maşukiye mezarlığında defnedilecek.
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