Ceviz ağacı ölümü oldu

İzmit İlçesi Dünya Bankası Kalıcı konutları 26. Ada’da ikamet eden evli ve 3 çocuk babası Motor Piston Fabrikasından emekli Nuri Yaldız (79) dün öğleden sonra ikamet ettiği binanın önündeki ceviz ağacına pencereden uzandığı esnada, bir anda dengesini kaybederek 2. kattan yere düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören yakınları ve komşuları hemen 112 ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu müdahale sonucu, Yaldız’ın vefat ettiği belirlendi. Yaldız’ın cenazesi Kocaeli Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Yapılan adli işlemler sonrasında yakınlarına teslim edilen cenazesi Ayaztepe Camiinde kılınan öğle namazı sonrası İzmit Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Çiğdem ARMAĞAN