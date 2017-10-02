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Ceviz ağacı ölümü oldu

Ceviz ağacı ölümü oldu

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İzmit İlçesi  Dünya Bankası Kalıcı konutları 26. Ada’da ikamet eden  evli ve 3 çocuk babası Motor Piston Fabrikasından emekli Nuri Yaldız (79) dün öğleden sonra ikamet ettiği binanın önündeki ceviz ağacına pencereden uzandığı esnada, bir anda dengesini kaybederek 2. kattan yere düştü. 

HAYATINI KAYBETTİ
Olayı gören yakınları ve komşuları hemen 112 ekiplerine haber verdi.  Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu müdahale sonucu, Yaldız’ın vefat ettiği belirlendi.  Yaldız’ın cenazesi   Kocaeli Asri Mezarlık Morguna kaldırıldı. Yapılan adli işlemler sonrasında  yakınlarına teslim edilen cenazesi  Ayaztepe Camiinde kılınan öğle namazı sonrası İzmit Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Çiğdem ARMAĞAN

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