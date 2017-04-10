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Çevre gönüllüsüne belediyeden teşekkür

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Çevre gönüllüsüne belediyeden teşekkür
İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen geri dönüşüm çalışmalarına en büyük desteğin Turgut Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi İlkokulu tarafından yapıldığı öğrenildi. 

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Hakan Yıldız, ambalaj atığı, atık pil ve atık yağ toplanmasında Ertuğrul Gazi İlkokulu’nda görev yapan Yunus Emre Üzmez’in büyük katkısı olduğunu belirterek, ”Geri dönüşüm atıklarının toplanabilmesi için gece gündüz çalışan, okulun bulunduğu bölgedeki evlerden de atık toplayan okul yönetimine ve okulda görev yapan Üzmez’e İzmit Belediyesi olarak ne kadar teşekkür etsek azdır. Çevre konusunda son derece duyarlı Yunus Emre Üzmez, hafta sonları bile bölgesinden geri dönüşümlü atıkları toplayarak belediyemize teslim ediyor. Kendisine duyarlılığından dolayı Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan adına teşekkür belgesi vermek istedik” dedi. İzmit Belediyesi tarafından duyarlı okul görevlisine teşekkür belgesinin yanı sıra kitap seti, sinema bileti, kalem seti gibi hediyelerde verilerek teşekkür edildi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Yunus Emre Üzmez de, “İzmit Belediyesi’nin bu jesti beni çok duygulandırdı. Ben bu işi bir karşılık beklemeden yapıyorum” dedi.

Okul müdürü Ömer Faruk Öz ise, “Geri dönüşüm çalışmaları sayesinde okulumuzun birçok ihtiyacını para vermeden karşılıyoruz. Çevre konusunda ne kadar duyarlı olursak geleceğimiz de o kadar temiz ve yaşanabilir olur. İzmit Belediyesi’nin geri dönüşüm çalışmalarına her zaman severek destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Ertuğrul Gazi İlkokulu’nda ayda ortalama 500 kilogram ambalaj atığı, 50 kilogram atık yağ ve 15 kilogram da atık pil toplandığı kaydedildi.

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