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Çevrem Sensin programıyla çocuklara çevre sevgisi aşılanacak

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Çevrem Sensin programıyla çocuklara çevre sevgisi aşılanacak
“Çevrem Sensin” konulu çevre bilinçlendirme semineri gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından organize edilen, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen “Çevrem Sensin” Bilinçlendirme Semineri düzenlendi. Seminere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar, TEMA Vakfı Kocaeli Temsilciliği, İZAYDAŞ, Başiskele İmam Hatip Ortaokulu, Başiskele Kartonsan Ortaokulu, Yuvacık Serdar Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri ile il genelindeki mahalle muhtarları katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına açılış konuşmasını yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman, “İlimizin; Avrupa’yı Anadolu ve Asya’ya bağlayan kara ve demir yolları geçiş güzergâhında olması ve doğal bir liman olan İzmit Körfezi’ndeki limanları ile sanayi kuruluşları için her zaman bir çekim merkezi olmuştur” dedi. 

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ÖRNEK BELEDİYECİLİK
Kahraman, “Kalkınma ve çevre arasında kalıcı köprülerin oluşturulması yönündeki hassasiyetin gittikçe arttığı ülkemiz ve ilimizde hava, su ve toprak kirliliği konuları gündemin üst sıralarına taşınmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, bütün tabii kaynaklarımızı koruma kullanma dengesini gözeten, akılcı ve katılımcı sürdürülebilir kaynak yönetimi anlayışının hakim kılınması için hem mevzuatta hem de uygulamada çok önemi adımlar atmış, örnek belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Sahip olduğumuz sanayi; ekonomik ve sosyal olarak vatandaşlarımıza birçok katkı sağlamakta ancak, çevre ve insan sağlığının korunmasında sanayiciye, yerel yönetimlere ve çevre dostlarına bir takım sorumluluklar düşmektedir” ifadelerini kullanarak, “Kocaeli Hepimizin Birlikte Sahip Çıkalım” dedi.

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TABİATIN İSRAFI İNSANIN DA İSRAFI DEMEKTİR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Akdeniz, “Bakanlık olarak çocuklara, gençlere ve tüm topluma çevre bilincini artırmak için programlar yapıyoruz. Bunlardan birisi de Çevrem Sensin etkinliğidir. Tabiatın israfı insanın da israfı demektir. Bir bal arısının çiçekten aldığı gıda gibi bizler de çevremize zarar vermeden yararlanma çabası içinde olmamız gerekmektedir. Bu bir insanlık görevidir. Daha yaşanılabilir ülke ve kentler için büyük çaba gösterdiklerini belirterek ülkemizin çevre konusunda iyi yolda gittiğini, ayrıca ozon tabakasını koruma anlamında da onur ödülü almış bir ülke olduğumuzu ifade ederek çevreyle ilgili çalışmaların artarak devam edeceğini” vurgulamıştır.

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TİYATRO GÖSTERİSİ
Kocaeli Vali Yardımcısı Osman Sarı, çevre ve kaynakları etkin kullanma konusunda, yaşantımızda kullanmış olduğumuz kaynakların israfına dikkat çekerek bunların iktisatlı kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.  Vali Yardımcısı Osman Sarı, Kocaeli’nin çevre anlamında ayrı bir değer olduğunu ve bunun da yapılan çalışmalar ile daha da artarak devam ettiğini ve bu projenin Kocaeli’de yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Konuşmaların ardından çevreye göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı okullara hediye takdim edildi. Çevrem Sensin projesi kapsamında “Nuhun Uzay Gemisi” adlı tiyatro gösterisi beğeniyle izlendi. 

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