ÇEVRENİZDEKİ GÜRÜLTÜNÜN FARKINDA MISINIZ?

Özellikle şehirlerde gürültü fazlasıyla rahatsız edici olmaya başladı. O kadar çok gürültü kaynağı var ki. Şöyle bir dinleyin etrafınızı, sokakta, caddede, bina içinde dışında ne kadar çok gürültü var. Sokakta araç, trafik, korna (bu ilkellik hala var maalesef), motorsiklet gürültüsünden tutun da kafelerin müzik gürültüsüne, araçlarda çalınan müziklere kadar muazzam bir rahatsız edicilik var.

Motorlu taşıtlarda egzoza yerleştiren gürültü çoğaltıcılar ayrı bir sıkıntı. Elbette yasak. Yasak olduğunu, çevreyi rahatsız ettiğini bildiği halde egzozundan bu gürültüleri çıkartmak ve bunu adeta gururla yapmak ayrı bir aymazlık ve görgüsüzlük.

Kafe tarzı yerlerin müşteri çekmek için farklı saatlerde ve özellikle gece geç saatlerde çok yüksek sesle canlı müzik yapması veya bant müziğini sesini çok vermesi, sesi bilerek işletme dışına taşırması çevreyi önemsememesi ayrı bir aymazlık ve görgüsüzlük. Bu tür kafeler hizmette ve üründe farklılık yaratacaklarına müzik ile müşteri çekmeye çalışan, fikir yoksunu işletmeler. “Dinlemek için gelen müşteri var, müşteri istiyor, farklılık yapmak lazım” dediklerini duyar gibiyim. 3-5 müşteri o bangır bangır müzikte birkaç şarkıya eşlik edecek, ortada salınacak diye, yüzlerce kişi rahatsız edilir mi? Çevreye saygısı olmayan işletmeye bu zamanda müşteri gelir mi?

Ya da apartman tarzı yerleşimlerde bazı dairelerde piyano çalınması, televizyonun sesinin çok açılması, merdivenlerden gürültülü çıkılması, gürültülü konuşulması… kısacası binada oturan diğer kişilerin düşünülmemesi.

Toplu taşımada yüksek sesle telefon veya yanındaki kişi ile konuşmak çevreyi düşünmemek, tek başına yaşıyormuş gibi davranmak.

Belediye ne yapıyor diyeceksiniz. Belediyeler herkesi takip edemez. Bölgede bu tür durumlardan rahatsız olanların ilgili belediyeye dilekçe ile başvurması gerekiyor. Belediyelerin gerekeni yapacağını düşünüyorum.

Şehirlerde gündüz ayrı, gece ayrı bir gürültü var, meskun mahalde yani konutların ağırlıklı olduğu bölgelerde bile. Belediyeler her işletmeyi bilemez, her işletme başına bir zabıta memuru da dikemezsiniz.

Yani otomobil, motor, motorsiklet kullanan, gürültü yaparak müşteri çekmeye çalışan kişiler biraz sorumluluk duyacaklar, nerede yaşadıklarının farkına varacaklar, şehirde yaşamanın kurallarını hatırlayacaklar. Başkalarının da o şehirde yaşadığını fark edecekler, sessiz olacaklar, rahatsız etmeyecekler, insana saygı duyacaklar. Evlerinde gürültü yapmayacaklar.

“Çok sessiz yer isteyenler şehirde yaşamasın” diyenler çıkacaktır. Herkesin şehirde yaşamaya hakkı var ama kimsenin bir diğerini gürültü ile rahatsız etme, sorumsuz davranma hakkı yok. Şehirde de böyle, köyde de böyle, tatile gidildiğinde de böyle.

Sözün özü; sessizlik, huzur, saygı, empati, nerede yaşadığının farkında olmak, arada bir çevreye bakmak, başkalarını rahatsız etmemek için gayret göstermek, herkesin bu konuyu üstüne alınması lazım. Çok şey mi istiyorum?