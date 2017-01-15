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Çevreyi kirletene büyük ceza!

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Çevreyi kirletene büyük ceza!
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğini önlemek için gerçekleştirdiği denetimlerde 122 kişi ve kuruma 19 bin 720 Lira para cezası kesti. 

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine neden olan 392 esnaf, işletme ve şahsa yazılı uyarıda bulunurken, 122 kişi ya da kurum hakkında da para cezası uyguladı.

Yapılan uyarıları dikkate alarak çevreyi temiz tutan kişi ve kurumlara teşekkür eden Zabıta yetkilileri, çevre temizliğini korumak adına gerçekleştirilen denetimlerin yeni yılda da aynı titizlik ve kararlılık devam edeceklerini söylediler. Özellikle kapı önlerine ve konteyner yanlarına gelişigüzel olarak bırakılan inşaat molozlarının görüntü kirliliği oluşturduğuna hatırlatan ilgililer, “Ev veya iş yerlerinde tadilat çalışması yapanlar, atıklarını rastgele atmasınlar” dediler.

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