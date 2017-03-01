Çevreyi kirletenler affedilmedi!

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri tarafından mahallelerde denetimler sıklaştırıldı.

Kamuya ait alanlara, yol kenarlarına ve kaldırımlara hurda araçlarını bırakanlara, izinsiz atık toplayan veya izinsiz çevreye atık dökenlere, açık alanda lastik birikimi yapanlara, her türlü çevre kirliliği oluşturun kişi yada kuruluşlara gerekli uyarıların yapıldığını söyleyen yetkililer, ”Uyarıları dikkate almayarak çevreyi kirletenler hakkında cezai işlem yapıyoruz. İki hafta içinde çevreyi kirleten 12 kişi ve kuruluşa toplam 7 bin 300 lira cezai işlem uygulandı” dediler.

Yetkililer, şehrin dört bir yanındaki denetim ve kontrollerin devam ettiğini de söylediler.