Ceyhan: "15 yılda çok mesafe yol aldık"

AK Parti Kocaeli Teşkilatının düzenlediği Sandık Müşahitleri eğitim programı ilçelerde devam ediyor.

Son olarak AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın da katıldığı Sandık Müşahitleri eğitim toplantısı Darıca’da gerçekleştirildi. Ceyhan yaptığı konuşmada “11 seçimin hepsi çok önemliydi. Yollar, köprüler, hastahaneler ve daha birçok hizmet yaptık. 15 yılda çok mesafe kat ettik. Tüm bu kazanımların karşılığı alabilmemiz için 16 Nisan çok önemli. Darbelerle, krizlerle değil 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Türkiye için 'EVET' diyoruz." dedi.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Darıca'da düzenlenen ve yoğun ilgi gösterilen toplantıda il Başkanı Şemsettin Ceyhan 16 Nisan seçimlerine hazır olduklarını teşkilat olarak çalışmaları aralıksız olarak devam ettiklerini kaydetti. Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya 1400 sandık görevlisi katıldı. Toplantıya İl Başkanı Şükrü Karabacak, İl Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanı ve partililer katıldı.

