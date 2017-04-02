Ceyhan, “16 Nisan yeniden dirilmenin başlama noktasıdır”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, "16 Nisan’daki halk oylaması, önümüzdeki yüzyılı şekillendirecek tarihi sürecin, yeniden dirilmenin, daha büyük mücadelelerin başlama noktasıdır." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan partisinin Çayırova'daki Sandık müşahitleri eğitim toplantına katıldı. Ceyhan, burada sandık görevlilerine sandığa sahip çıkmalarını isterken,16 Nisan'da yapılacak referandumun sıradan bir seçim olmadığını söyledi. Derin anlamları ve kalıcı tesirleri olan bir tercihle karşı karşıya olduklarını ifade eden Ceyhan,"16 Nisan’daki halk oylaması, önümüzdeki yüzyılı şekillendirecek tarihi sürecin, yeniden dirilmenin, daha büyük mücadelelerin başlama noktasıdır." diye konuştu.

BATI, EYYUBİ’NİN İNTİKAMINI CUHMURBAŞKANIMIZDAN ALMAK İSTİYOR

Şemsettin Ceyhan, Batı’nın Selahaddin-i Eyyubi’nin intikamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan almak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu kavga kişisel değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında, Türkiye'yi boğmak istiyorlar. Abdülhamid indirilince halifeliğin dağıtıldığı gibi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında İslam'ın izzetini çiğnemek istiyorlar. Bakınız, kim bu ülkenin değerleriyle barışık, Batı ona düşman. Batı, Menderes’i, Özal’ı, Erbakan Hocayı yedi. Şimdi Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yemek istiyor."

İslam coğrafyasındaki mezhebi, etnik, kültürel ve coğrafi bölünmelerin, gönül dağınıklığının bedelinin, kan ve gözyaşı olarak, mazlumların çığlığı olarak geri döndüğünü anlatan Arat, "Bu şartlarda, kendi aramızda bir bütünlük sağlayamazsak, Abdülhamid Han’ın dediği gibi zafer tesadüf olarak gelebilir. Lakin yenilgi kaderimiz olur ve bu ateş hepimizi yakar." ifadelerini kullandı.