Ceyhan: “2014’ten daha çok oy alacağız”

Pazartesi günü yeni haftaya, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın ziyareti ile başladık. Ceyhan, temiz-güler yüzlü adamdır. Sakal yakışmış, ama yadırgadım. Nedenini sordum: “Abi çok genç görünüyordum. Belki sözümü daha iyi dinletirim diye yaptım” dedi.

AK Parti İl Başkanı’na göre, ilimizdeki teşkilatlarda bir sorun yok. 8 ilçe kongresinin çok başarıyla gerçekleştiğini söyleyen Ceyhan, “İl kongresi ve 4 ilçe kongresi tarihinin ileri atılması, bizimle ilgili değil. Cumhurbaşkanımız, 30 büyükşehirdeki kongrelerle bizzat ilgileniyor. Bu nedenle bütün büyükşehirlerin kongresi ötelendi” dedi.

Ceyhan’ın çok çarpıcı bir iddiası var: “Mart 2019’da, 2014’ten daha başarılı sonuç alacağız.”

AK Parti İl Başkanı’na “13 belediyeden birini kaybedin bari. Bize de bu şehirde yaşayacak yer kalsın” dedim. “Abi sen bizimle yaşamak istemiyorsan, Ege’ye, İzmir’e doğru gideceksin. Ama ben iddialıyım. Bir gün sen de bize oy vereceksin” diye karşılık verdi.

Ceyhan’ın ağzından laf almak çok zor. Zaten isim hiç telaffuz etmiyor. “Yeniden il başkanı olman konusunda bir sıkıntı var mı?” diye sordum. Rahat gözüküyor. Bir tehlike görmüyor. Ama şöyle dedi:

“Telefonum çalar, Sayın liderim arar. Şemsettin, hizmetlerine teşekkür ederim. Artık yeni biriyle yola devam edeceğiz der. Bir dakika düşünmem, görevi bırakırım. Siyasete hiçbir hedef koyarak girmedim. Genç yaşta bu şerefli görevi üstlendim. İşimi en iyi şekilde yapacağım”

AK Parti İl Başkanı’nın partili belediye başkanları, milletvekilleriyle hiçbir sıkıntısı yok. Ya da öyle söylüyor. Teşkilat eğitimlerine başlamış. Şubat ayına kadar sandık müşahitlerinin bile eğitimi bitecek. Bu arada mahalle birimlerine önem verecek. Yani AK Parti ilimizde daha da sıkı örgütlenecek. Şemsettin Ceyhan hedefi çok net koşuyor:

“2019’da, 2014’den daha yüksek oy alacağız”

CHP’de parti içi muhalefet var

Pazartesi gününe AK Parti İl Başkanı ile başladım. Aynı gün iş bittikten sonra CHP’li Hikmet Erenkaya ile Fethi Güven misafirimdi. Malum, CHP’de kongreler dönemine girildi. 2019’daki yerel seçimlerde özellikle İzmit adaylığı çok önem taşıyor.

Haydar Akar ve Selman Yıldırım’la görüşmelerimi anlatmıştım. CHP’de parti içi iktidar grubunu Selman Yıldırım-Haydar Akar-Fatma Kaplan Hürriyet-Mehmet Ümit Küçükkaya temsil ediyorlar. Kongreler sürecinde kendilerini rakipsiz görüyorlar. Ancak Hikmet Erenkaya ve Fethi Güven’den aldığım hava farklı. Erenkaya şimdilik pek fazla konuşmuyor. Ama partililerin içinde olduğunu, “Kendim için bir şey istemiyorum. Hiçbir yere aday değilim. Ama partiyi de sahipsiz bırakmayız” sözleriyle anlattı.

Fethi Güven, kesinlikle hem İzmit İlçe Kongresinde, hem il kongresinde aday çıkartacaklarını açıkladı. İzmit Başkan Adaylığı konusunda da Yıldırım’ın yalnız bırakılmayacağını söyledi. Fethi Güven de yılların CHP’lisi. Çok ciddi bir iddiası var:

“İzmit’teki delege yapısında biz yüzde 60’a sahibiz. CHP’nin İzmit’te tanınan, bilinen büyük önemli isimleri birlikte çalışıyoruz. Mevcut parti yönetimi, 2014’de çok önemli yanlışlar yaptı. Partiye büyük zarar verdiler. Bunun hesabını vermeden 2019’u onlara bırakamayız.”

CHP’de parti içi muhalefet, 2014 yerel seçimi öncesi yapılan ön seçimde hile olduğu iddiasından vazgeçmiş değil. Bunu unutamıyorlar. Fethi Güven, “2014’de Sefa Sirmen’in İzmit’e aday olması, partililer olarak bizi rencide etmişti. Sirmen’e bu hatayı yaptıranları da unutmayacağız” dedi.

Ekibin içinde Hüseyin Erol dahil pek çok tanınan CHP’li varmış. Toplanıp bana ziyarete gelecekler. Ama çalışıyorlar. İzmit İlçe kongresinde Fethi Güven parti içi muhalefetin ortak adayı olabilir. Parti içi muhalefet il başkanlığı için de Hikmet Erenkaya’yı çıkartabilir.

Erenkaya, 2004 yılındaki yerel seçim dışında hiç seçim kaybetmediğini anlattı. 2004’deki Büyükşehir seçiminde de parti içi ihanete uğradığını herkes biliyor, hatırlıyor. Şimdilik CHP’de parti içi muhalefetin ağabeyi durumunda. Zaten delege seçimi sürecinde doğrudan müdahil olmuş. 400 delegenin 200’den fazlasının kendilerinden yana olduğunu, bu sayının artacağını söylüyorlar.

Yani CHP İzmit’te sadece Akar-Yıldırım ekibinin elinde değil. Önümüzde çok heyecanlı kongreler dönemi var.

Kemal Köse’den çok ilginç bir öneri

MHP Kocaeli eski milletvekili Kemal Köse, çok değer verdiğim, güvendiğim bir siyasetçidir. Milletvekilliği yaptığı dönemde (büyük deprem dönemi) seçim bölgesi için çok yürekten çalıştığına tanığımdır.

Pazartesi günü Kemal Köse de aradı. Bir süredir memleketi Rize’de dinleniyormuş. Köse’nin, tramvay yolu güzergahında fırını var. Rize tatilinden dönüp, yeniden İzmit’in hayatına girince bir durum tespiti yaptığını söyledi, şunları anlattı:

“Yaşamayan bilmez. Tramvay inşaatı zamanında İzmit’in doğusu, Bekirdere-Yenişehir-M.Alipaşa çok büyük çile yaşadı. Ticaret tamamen durdu. İnsanlar iş yapamadı. Borçlandı. Bitme noktasına geldi. Tamam tramvay çalışıyor, kullananlar memnun. Belki tramvay güzergahındaki mülklerin değeri de arttı. Ama bu bölgede hala ticaret sıfır. Tramvay nedeniyle, cadde kenarlarında araba bırakılamıyor. Dükkanlar sinek avlıyor. Bu bölgede hiçbir esnaf yarınını göremiyor.”

Eski Milletvekili Kemal Köse, bu durum tespitinin ardından önerisini anlattı:

“Bu bölge esnafına can suyu vermek lazım. Yerel yöneticiler de tramvay yüzünden bu esnafın çok darbe yediğini biliyorlar. Tramvay inşaatından ve güzergahından etkilenen, işleri bozulan bu bölgenin esnafına devlet 50-100 bin TL’lik bir defaya mahsus faizsiz kredi vermeli. Bu parayı esnaf 5-10 yıl içinde ödesin. Kendisini toparlasın. Önüne umutla baksın. Tramvay yolu güzergahında işyeri olan bütün esnaflar böyle bir jesti hak etmiştir.”

Ben aracıyım. Kemal Köse’nin önerisini iletiyorum. Köse’ye, “Şu MHP’yi biraz toparlayın” dedim. MHP’nin İzmit’te ve Kocaeli’de en iyi dönemi yaşadığını söyledi, ”Mahallelere kadar teşkilatlandık. MHP çok güçlü. Sen merak etme” dedi. Köse, kesinlikle Devlet Bahçeli’nin yanında duran önemli isimlerden biri. Yani AK Parti ile de arası iyi. Faizsiz, uzun vadeli kredi önerisine belki AK Parti’den de destek gelebilir.