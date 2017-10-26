Ceyhan: 2019’a şimdiden hazırlanacağız

Geçtiğimiz hafta Kartepe ve İzmit İlçe yönetimlerini ziyaret eden Ceyhan bu hafta Gölcük, Karamürsel ve Kandıra İlçe yönetimlerine hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirdi.

YIL SONUNA KADAR HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLAYACAĞIZ

AK Parti’de Büyükşehir olan illerin ilçe kongrelerinin ileri bir tarihe ertelenmesiyle kongre sürecine ara verilmişti. Şimdiye kadar 12 ilçenin 8’inde Ana Kademe kongrelerini tamamlayan AK Parti Kocaeli’nde ise geçen hafta Kartepe ve İzmit İlçe yönetimlerini ziyaret eden İl Başkanı Şemsettin Ceyhan bu hafta ise Gölcük, Karamürsel ve Kandıra yeni ilçe yönetimlerine ziyaretleriyle hayırlı olsun ziyaretlerine devam ediyor. İl Kongresini beklemeden kongresi gerçekleşen ilçelerde 2019 hazırlıklarına en kısa süre de başlayacaklarını ifade eden Ceyhan; “AK Parti'nin gücü, müşavere ve değerlendirmeyle kendini yenilemesinden gelir. Gerçekleştirdiğimiz Kongrelerimiz ile yönetimlerimizi yeniledik, tazeledik. Daha dinamik kadrolarımızla yarın seçim olacakmış gibi çalışmaya ve 2019 hedeflerine daha güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz. AK Parti teşkilatlarında durmak, yorulmak yok. Daima heyecanla, aşkla çalışmak, millete hizmet etmek, üretmek var. Teşkilat içi eğitimlerimizle teşkilatımızın moral ve motivasyonunu yükselterek yılsonuna kadar hazırlıklarımızı tamamlayıp ocak ayında ise seçim çalışmalarımızın startını vermiş olacağız.” dedi

YAPMADIĞIMIZ GÖNÜLDE YERİMİZ YOKTUR

Yeni İlçe yönetimlerinin heyecanlarının gözlerinden okunduğunu ve bu işin bir gönül işi bir aşk olduğunu belirten Ceyhan; “Her biriniz gönüllü olarak bu davaya buralarda hizmet ediyorsunuz. Bu bir aşktır. Bu aşk, size milletin gönlünü vaat eder, Allah’ın rızasını vaat eder. Siyasetin özü, Millete hizmet üretmek, vatandaşın istifade edeceği eserler bırakabilmektir. Gitmediğimiz hane, sıkmadığımız el bizim değildir. Yapmadığımız gönülde yerimiz yoktur. Geçmişte olduğu gibi gönüllere dokunup, millete samimiyetimizle gönüllerde yer edineceğiz. Yeni İlçe Yönetimlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum.”

