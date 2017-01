Ceyhan: “60 günde kapı kapı dolaşacağız”

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Darıca Kazım Karabekir Mahalle Danışma Meclisi’ne katıldı.

Ceyhan, “Önümüzde önemli bir 60 gün var. 15 yıllık kazanımlarımızın altını bağlayacağımız gün bugündür. 60 günde kapı kapı dolaşacağız” dedi.

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve yönetiminin ev sahipliğinde yapılan genel kurulu, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da takip etti.

“TÜRKİYE’NİN MÜCADELESİ BİTMEYECEK”

Başkan Karabacak ve yöneticilerin açıklamasının ardından kürsüye gelen AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Bu davanın hakim olması için mücadele ettiğimiz sürece, tarihi bilinç, iman ve inanç olduğu sürece düşmanlarımızın tuzakları bitmeyecek. Türkiye’nin mücadelesi bitmeyecek, ancak bir ve beraber olduğumuz takdirde millet olarak tüm oyunları bozduk, bozacağız.” dedi.

“MAHALLE BAŞKANIM KIYMETLİDİR”

“Benim mahalle başkanım CHP Genel Başkanı’ndan daha kıymetlidir” diyen Ceyhan, şöyle konuştu:

“Mahallelerimizde her birimiz bakan, milletvekili, il başkanı gibi çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüz için milletimizden destek alıyoruz. Bu millet sadece AK Parti’ye yol, köprü, hastane, okul için oy vermiyor. Millet, didişen, uyumsuz, kavgacı siyasetçileri hemen cezalandırıyor.

Her birimizin bu dava için yaptığımız fedakârlığın karşılığını hem bu Dünya’da, hem de ahirette alacağına inancım tamdır. Hiçbir şey çantada keklik değil, önümüzde önemli bir 60 gün var. 15 yıllık kazanımlarımızın altını bağlayacağımız gün bugündür. Her birimiz 60 gün içinde kapı kapı dolaşarak, milletimize anlatacağız. Her yerde olduğu gibi Kazım Karabekir’de liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a en güçlü desteği vereceğiz. Artık söz de, karar da, yetki de milletindir.”